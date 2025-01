“Quando c’era Lei”  che risate a Cagliari con Daniele Fabbri 

Torna a Cagliari lo stand up comedian Daniele Fabbri, che oltre alle numerose apparizioni in televisione e su web, ha scritto venticinque spettacoli teatrali, è autore per programmi tv (è fra gli autori e interpreti del programma Comedy Central News con Michela Giraud) radio e podcast, e sceneggiatore di fumetti, ha pubblicato, tra gli altri, anche per Feltrinelli. Il noto e arguto comico lombardo (classe 1982) andrà in scena domani e sabato alle 21 al teatro degli Intrepidi Monelli, in viale Sant’Avendrace 100, con il nuovo spettacolo dal titolo “Quando c’era Lei”.

In questo caso, ironizza Daniele Fabbri, la domanda è: « Lei chi? Leggendo il titolo, la prima cosa che ci viene in mente eè una persona specifica, ma possiamo fidarci della prima cosa che ci viene in mente quando leggiamo un titolo? E se invece Lei fosse riferito a una ex, e fosse uno spettacolo sui ricordi? E se invece Lei fosse un concetto astratto a cui i giovani non credono più, tipo la ragione o la pensione? E se invece Lei fosse proprio quella Lei , ma non lo diciamo apertamente perché certa gente non ha il senso dell’umorismo?».

L’arcano si scoprirà solo andando a teatro dagli Intrepidi Monelli questo fine settimana a Cagliari.

