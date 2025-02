Quando c’era Berlinguer Bianca: «Sapeva parlare ai giovani» 

Enrico Berlinguer che stringe la mano all’ambasciatrice del Vietnam e due foto più in là mentre stringe quelle delle cuoche della Repubblica Democratica Tedesca. Scatti che spiegano perché il segretario del Pci era così amato dalla gente comune, dai lavoratori. E anche dai giovani come si evince dall’interesse suscitato nelle scuole. La figlia Maria spiega: «Papà aveva un linguaggio chiaro e trattava temi che stanno a cuore ai giovani di oggi: la pace, l’ecologia, l’idea di non avere paura del futuro». L’attenzione che le nuove generazioni riservano ancora oggi al padre colpisce anche Bianca.

Sono alcuni degli spunti che offre la monumentale mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” inaugurata ieri al Padiglione Tavolara di Sassari. Visitabile gratuitamente sino al 19 marzo (dalle 10 alle 20 eccetto il lunedì) dal 5 aprile si trasferirà a Cagliari in una versione più estesa. Facile intuire che nell’Isola avrà un’eco pari alle tappe di Roma (65 mila visitatori) e Bologna, 35 mila.

Materiali

Come illustrato da Alessandro D’Onofrio, uno dei progettisti della mostra, il corpo delle testimonianze comprende 50 documenti audiovisivi, consultabili tramite tablet o schermi grandi col touch (ognuno ha le cuffie), 30 discorsi audio, 60 foto e un centinaio di manoscritti e dattiloscritti originali, spesso inediti, più decine di pubblicazioni (libri e riviste). Una lunga timeline mette a confronto quello che accadeva in Italia con la Storia nel resto del mondo: il 25 maggio 1922 Enrico nasceva a Sassari, il 28 ottobre Mussolini marciava su Roma. Nel gennaio del 1924 moriva Lenin, in luglio nasceva il fratello di Enrico, Giovanni. Eventi che si intrecciano più strettamente nei decenni dal 1960 al 1985, quando morì il segretario del più votato Partito comunista dell'Occidente. La mostra sarda è arricchita dai contributi della Fondazione Enrico Berlinguer della Sardegna che organizza con il Comune di Sassari, il contributo della Regione Sardegna, la collaborazione della Fondazione di Sardegna e il patrocinio dell’Università di Sassari.

Affetti

Una parte è dedicata agli affetti. La figlia Bianca ha rivelato: «Il poco tempo libero lo passava con la famiglia, era affettuoso, ci faceva giocare e ci ha insegnato a nuotare buttandoci dalla barca ma rassicurandoci». Del resto il mare, quello di Stintino, e le gite in barca, erano una tradizione familiare. Le altre sezioni sono quelle della vita pubblica: il dirigente, la crisi italiana, la dimensione globale, l’attualità e il futuro. Non solo i ben noti temi della questione morale, della tutela di lavoratori e dell'eurocomunismo. Come sottolineato da Gavino Angius, nella segreteria nazionale del Partito Comunista quando c’era Berlinguer: «Aveva attenzione reale ai bisogni dei più deboli: le donne, la salute, i salari, la casa e nell’ultima fase anche il tema ecologico che riguardava la salvezza della natura e il rispetto e la tutela del paesaggio». L’inaugurazione è stata introdotta da Tore Cherchi e Ugo Sposetti, presidenti rispettivamente della Fondazione Berlinguer e della Associazione Berlinguer, che hanno sottolineato le battaglie e le leggi fatte approvare in quegli anni «dove si è costruito il welfare italiano».

