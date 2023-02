Quando Baunei disse no alle offerte per le sue coste  

Sempre simile è il modus operandi di chi vuole far soldi promettendo straordinari benefit alle popolazioni resilienti. «La manodopera dell’intero programma di valorizzazione verrà reclutata in Baunei facendo scomparire per sempre la disoccupazione e dando modo agli emigrati di rientrare». Siamo nel 1965. La società Mediterranea Sarda vorrebbe acquistare un pezzo di litorale, da Capo Montesantu a Cala Sisine, per realizzare una seconda Costa Smeralda: 240 villini, strade e un borgo di servizi. I baunesi, geneticamente dotati di una costante resistenziale, non cedettero alle lusinghe delle sirene, alle parole di un brillante avvocato, Mario Melis (futuro presidente della Regione), incaricato di smussare tensioni e resistenze. Baunei disse no.

La proposta di vendere la costa arriva in Consiglio comunale il 21 marzo del 1965.

Il 15 aprile il Consiglio decide di cedere 2000 ettari di territorio, 50 mila lire ad ettaro ma la popolazione comincia a manifestare opposizione al progetto e in pochi mesi quelle che sembravano certezze, soprattutto degli investitori, sfumano. Di quei giorni ragiona Giampaolo Porcu, giornalista, 50 anni, da 23 anni corrispondente dell’Unione Sarda nel libro “Perché Baunei disse no a una seconda Costa Smeralda”.

Dodici episodi

Porcu racconta dodici situazioni in oltre un secolo che hanno visto la popolazione di fronte a scelte riguardanti le terre civiche. E molto spesso opporsi, mobilitarsi, ribellarsi. «Più che di lungimiranza si parla di costante diffidenza nei confronti di chi si trova ad amministrare».

Di sommosse Baunei aveva esperienza. Nel 1900 la cattiva gestione dei boschi che venivano appaltati agli impresari fin troppo in confidenza con gli amministratori vide 700 persone assaltare il Municipio. Il segretario comunale, preso da panico, si suicidò. Anche Mario Melis subì la feroce ironia paesana. Durante un’assemblea qualcuno lo esortò a vendere le sue di “coste”: «Mariu!! Ma poite non ti ‘endes sas costas tuas». «Ho voluto riassumere alle nuove generazioni una storia secolare di attaccamento fuori dal comune al territorio – spiega Porcu – da cui possiamo trarre una lezione. È dovere di una comunità guardare al passato per comprendere meglio il presente e ipotizzare un futuro migliore». Il libro racconta come i baunesi levino gli scudi di fronte al minimo dubbio che le cose non siano state fatte per benino. È accaduto anche di recente con il tentativo di privatizzazione di Golgo. Racconta Salvatore Basile, storico ex maresciallo dei carabinieri per anni in servizio in paese: «I baunesi sono tranquilli. Si scaldano solo per elezioni, legnatico e Parco del Gennargentu».

Monitorare

La storia si ripeterà dagli anni ‘60 con la costante opposizione al Parco del Gennargentu e poi al decreto Pavan. “Foca o non foca la costa non si tocca”. Paese bloccato, posti di blocco fino a quando il divieto di navigazione venne revocato. Adesso Baunei è di nuovo in fibrillazione. Sta arrivando il piano Sic, e tutti sono preoccupati. «I baunesi sanno gestire il proprio territorio. Il no alla Costa Smeralda ha dato la possibilità di scoprire il territorio fronte mare e farlo diventare volano di sviluppo», conclude Porcu.

