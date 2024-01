Quando attraversare la strada diventa una roulette russa: investite dieci persone al mese 

Il “mese nero” a Cagliari era stato novembre, l’anno scorso. La media di dieci pedoni travolti da auto, camion, furgoni e moto ogni mese nel corso del 2023, a novembre aveva registrato una notevole impennata: sempre dieci i pedoni investiti nelle strade del Capoluogo, ma in metà tempo perché erano finiti sotto le ruote nell’arco di appena quindici giorni. E la quota di 125 persone travolte per strada registrata nel 2022 è stata in pratica confermata anche l’anno scorso: i conteggi precisi per quello appena concluso ancora sono da limare nel dettaglio, ma la quantità per quanto riguarda Cagliari è quella.

Gli invalidi della strada

Leggendo la situazione da un punto di vista sanitario, c’è ben poco da stare allegri: negli oltre cento casi di media annuale per quanto riguarda le persone a piedi urtate violentemente dai mezzi a motore, nel territorio del capoluogo regionale, la metà sono in condizioni molto gravi: chi si salva, spesso deve sopportare menomazioni per tutto il resto della sua vita, dopo lunghi ricoveri in ospedale.

Al volante “alla cieca”

Al di là dell’episodio di ieri che è costato la vita a un ragazzo cinese in via Peretti, le cui cause sono da indagare, in linea generale l’abuso di alcol e droghe prima di mettersi al volante o l’utilizzo degli smartphone durante la guida sono sempre più spesso le cause di queste tragedie che costano la vita a così tante persone ogni anno. Un trend iniziato negli anni Novanta, quando i conducenti hanno iniziato a parlare al cellulare di fatto sacrificando alla guida una mano e una parte consistente di attenzione, ma che peggiora con il trascorrere del tempo. Lo smartphone ora non è più solo una voce: è messaggistica scritta, video, social network e tante altre cose, e questo induce i conducenti a leggere durante la guida. «Quel che non comprendono», commenta Giovanni Marziano, comandante del Compartimento della Polizia stradale (di fatto, è il Comando regionale), «è quanta strada si percorre in auto nel pur brevissimo tempo che si dedica alla lettura di un messaggino sullo smartphone: il tempo di risollevare lo sguardo e già ci si trova il pedone di fronte al muso dell’auto, e l’investimento non può più essere evitato». Parole che il dirigente della Polstrada sarda aveva pronunciato il 23 novembre scorso, in occasione della Giornata delle vittime della strada, quando il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, aveva voluto organizzare un incontro con la stampa e le forze dell’ordine per sensibilizzare i sardi alla guida prudente.

Le contromisure

Anche il dirigente della Polizia locale, Giambattista Marotto, aveva posto l’accento sulle distrazioni alla guida: gli attraversamenti rialzati sorti in diversi punti di Cagliari hanno contribuito a far rallentare gli automobilisti, diminuendo il numero di investimenti di pedoni. Il problema resta però irrisolvibile, aveva detto durante l’incontro voluto dal procuratore generale, «se chi è alla guida guarda lo smartphone e non la strada». Gli ammonimenti delle forze dell’ordine, però, rimangono troppo spesso inascoltati e così si ripetono le tragedie dei pedoni travolti e uccisi da mezzi che talvolta nemmeno frenano, perché gli occhi sono sullo smartphone.

RIPRODUZIONE RISERVATA