«Quando arriva la malattia tutti in famiglia vengono in qualche modo contagiati»  

«La realtà è che quando in una famiglia entra la malattia finiscono per essere contagiati tutti». Capita poco per volta, dopo che compaiono i primi sintomi, e poi ci si scontra con la diagnosi, la burocrazia e le risposte inadeguate di una sistema troppo lento o comunque incapace di fare il suo dovere. Così qualcuno arriva persino a indebitarsi, per offrire un’assistenza adeguata a quel padre, madre, fratello che potrebbero essere parenti di tutti; o si trova costretto a rinunciare al proprio lavoro e ai bisogni personali, risucchiato in una spirale senza fine, con la bilancia delle priorità che pende improvvisamente dal lato opposto: «Sono storie quotidiane, di fatica e disperazione, con il rischio di burnout dietro l’angolo, il senso d'abbandono e le troppe difficoltà che logorano chi si trova ad assistere un familiare»: inizia forse dalla fine, la storia di Maria Stefania Putzu, che per dieci anni è stata caregiver della madre malata e da tredici dirige l’Associazione Alzheimer Cagliari.

La testimonianza

È come si dovessero gestire due malattie: quella diagnostica e l'altra, che riporta alle lacune di un sistema assistenziale fallato. «Io l'ho scoperto quando mamma ha iniziato a dimenticare le cose, ad alternare momenti lucidità alla confusione», racconta. «Ci dissero che si trattava di una forma depressiva, in realtà erano i segnali dell'Alzheimer, in forma precoce, e di demenza vascolare, ma abbiamo aspettato circa quattro anni, per poter dare un nome a ciò che stava capitando e ha stravolto le vite di tutti». Quattro anni che forse avrebbero permesso di affrontare la patologia con un approccio diverso, magari di rallentarne il decorso. E questo è uno dei tanti problemi: «Le diagnosi non sono sempre tempestive come dovrebbero e quando arrivano ci sono tante altre difficoltà da affrontare, anche economiche, perché i fondi e i vari sussidi non consentano certo di coprire i costi di un'assistenza ventiquattr'ore su ventiquattro. Tutto, ancora una volta ricade sulla famiglia e sul caregiver, e ci si ritrova a fronteggiare non solo la presa in carico del paziente, ma anche le pesanti ricadute psicologiche su tutti gli altri componenti».

Le lacune

E si torna lì, alle lacune del Sistema: «Le risposte assistenziali sul territorio non bastano. Non sono sufficienti le strutture adatte ad accogliere persone affette da Alzheimer e dalle varie forme di demenza. Così come sono insufficienti i fondi a disposizione delle famiglie. Il risultato è che diventa un lusso non per tutti assicurare la dovuta e necessaria assistenza al proprio caro. Tanti sono costretti a indebitarsi per sopperire alle carenze delle istituzioni, altrettanti mettono in pausa la propria vita», spiega. «Come associazione riceviamo richieste d'aiuto quasi quotidiane in questo senso, raccogliamo il grido d'aiuto di giovani obbligati a lasciare gli studi per accudire un genitore malato, o di coniugi lasciati in balìa di se stessi a lottare con una burocrazia che rende tutto ancora più difficile». E finisce che chi dovrebbe aiutare a sua volta si ritrova ad aver bisogno di aiuto, perché «vieni sballottato da uno sportello all'altro, tra cavilli burocratici e meccanismi molto più lenti del decorso della patologia».

L'associazione

«So che nella sfortuna io sono in qualche modo stata fortunata, perché avevo gli strumenti per gestire ciò che la malattia di mamma ha determinato, un padre e altri due fratelli che ci hanno consentito a rotazione di offrirle ciò di cui aveva bisogno, ma quando si è soli, e non si hanno le possibilità economiche ti scontri con un inaccettabile vuoto. Soprattutto quando ci si allontana dall'area metropolitana di Cagliari». È nata così l'Associazione, dalle esperienze di chi ha scoperto sulla propria pelle cosa significa vestire i panni del caregiver per amore - e in qualche modo per obbligo - e ha deciso di aiutare chi ancora non sa cosa succede dopo. Dopo che la malattia entra in casa, e contagia tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA