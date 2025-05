Quando al pistino di via Rockfeller nacque Maku Go 

Cagliari, anni ’90, pista in via Rockefeller. C’era chi faceva writing, skate, basket... e inevitabilmente musica. Il rap non era solo ascolto ma anche appartenenza: «Era il mio modo di cercare, di capire il mondo e me stesso». Così si racconta Maku Go - «nomignolo che mi davano in crikka» - uno dei pionieri del rap isolano, vero nome Marco Costa, cagliaritano, classe 1976. Quando ancora il rap parlava solo continentale, lui cercava di dare una voce anche a Cagliari. «Soffriamo l’isolamento, ma non ho mai usato questa scusa per non provarci. Ho viaggiato e mi sono confrontato con le realtà migliori d’Italia». Sente di aver consumato qualche vita, come i gatti, sorride, «ma questa è la più simile al vero me. Ora è arrivata l’estate giusta per mandare al diavolo chi ti dice sempre cosa fare per tornare “famoso”».

Il doppio singolo

È uscito “Anedonia part 1&2”, girato al Lazzaretto di Cagliari da Davide Sionis. Doppio singolo prima del nuovo album, in uscita quest’estate, «già su tutte le piattaforme e, speriamo presto, anche su Spotify se supporteranno gli indipendenti». È uno dei pochi singoli rap, spiega, se non l’unico singolo in Italia, a essere suddiviso in due parti, «uscito lo stesso giorno di “GNX” di Kendrick. Quindi nessuno mi può accusare di aver copiato!».

La squadra

La giovinezza era la crew Sardo Triba, poi l’Area Cronica: «Era importante far parte di una crikka. Senso di appartenenza, si cresceva insieme, erano collettivi, vere e proprie gang se vuoi. Però non tutti volevano però fare musica per vivere, col tempo sono restati in pochi e poi tocca far tutto da soli». Le difficoltà, allora, aumentano: «È complicato fare l’artista front line. I volti che vedete sono il frutto di un lavoro di squadra. Sardo Triba o Area Cronica è stato un po’ quello». Ma continuare da solista è stata una scelta naturale. «Certe passioni non sono passeggere, ti rendi conto chi nella band ci sta per gioco e chi per sopravvivenza. Io ho scelto la seconda, ma lavorare da soli non significa smettere di imparare: continuo a studiare strumenti, produzioni, modi di scrivere».

Lo stile

E scrivere, per Maku, è raccontare e raccontarsi accendendo una luce su di sè. «All’inizio volevo solo parlare della mia vita da ragazzino a Cagliari, ma era importante dare voce a questa città, mostrarla per ciò che è: reale. Non solo sfondo, ma protagonista. Oggi i miei testi sono più intimi, introspettivi. Cerco di condividere anche lo stato mentale mentre scrivo. Credo che, in fondo, ciò che vivo riguardi anche chi ascolta». L’unicità nel rap e quanto conta: «Tantissimo, ecco perché evito di stare troppo a contatto con altri artisti, anche amici. Voglio mantenere il mio stile, la mia originalità. La scena oggi è spesso confusa. Noi crescevamo con l’idea di avere uno stile riconoscibile». DJ Gruff, Quilo, Sottotono, poi Marracash, Vacca, Lil Pin lo hanno ispirato. «Anche Sfera, in un certo senso, mi ricorda l’atteggiamento che avevo alla sua età».

Non solo ragazzini

Mai calpestare le radici, ricorda. «Ho sempre raccontato Cagliari senza ostentare. Col rap trasformai il nulla in espressione, bastava una piazzetta grigia e noiosa per far nascere qualcosa». La ricerca continua tra novità e classici. Kendrick, Earl Sweatshirt, TDE. «Amo anche Amy Winehouse, Brandy, Erykah Badu. L’ultimo vero lavoro funk per me è stato Random Access Memories dei Daft Punk e poi la French Touch e il samba di Rio, affascinanti!». In Italia si produce tanto, ma il focus non è sulla persona: «Bisognerebbe conoscere gli artisti per quello che vogliono davvero dire e investire più nella formazione anche qui. La qualità delle performance locali spesso non regge il confronto». Il gioco dell’età, altro tema: «Il rap è per tutti, non solo dei ragazzini. Continuare a dividere per età è un errore. L’arte non ha anagrafe, i giovani vanno ispirati, non lasciati soli». Marco c’è. Basta cercare Maku Go. Lui è lì, sempre, sulla stessa strada di ieri, con qualche vita in più sulle spalle.

