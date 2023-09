Quando a Tharros scoppiò la corsa all’oro 

Una corsa all’oro quasi come in California. Alla fine del XIX secolo a Tharros si scatenò una gold rush e proprio per questa ragione l’antica città fenicio punica venne denominata Piccola California. Tutto ciò dopo gli scavi avviati da lord George John Warren, quinto barone di Vernon, che scatenò l’ira dei cabraresi per il fatto che la fortuna sorrise a uno straniero e non a loro. Dove finirono i gioielli trovati durante gli scavi? In gran parte nella collezione privata del giudice bosano Francesco Spano, che in quegli anni viveva a Oristano : la sua dimora era simile a un castello, ricca di reperti archeologici e meta di visitatori, perfino il ministro Quintino Sella. Sono alcuni aspetti che verranno raccontati domani nel corso di una giornata di studi e una mostra dedicati proprio a Lord Vernon, lo studioso inglese che a Tharros fu autore della scoperta di quattordici tombe cartaginesi intatte, ricche di gioielli. Appuntamento all’Hospitalis Sancti Antoni a Oristano, a partire dal mattino, mentre l’inaugurazione della mostra è fissata per le 19 all’Antiquarium Arborense.

Il convegno

Fra i relatori interverrà anche Valentino Nizzo, il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, che firmerà con il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna la convenzione “Tular Rasnal” che intende valorizzare su tutto il territorio italiano le culture dell’Italia preromana e in particolare quella etrusca e incentivare interventi di grande respiro tra i quali, prioritaria nell’ottica del consolidamento del Sistema Museale Nazionale, la costruzione di un circuito virtuoso di apertura alla fruizione e al godimento del patrimonio culturale.Valentino Nizzo sarà uno dei protagonisti principali del convegno internazionale con la Lezione inaugurale dal titolo “Lord Vernon e l’archeologia della necropoli di Cuma di fase protocorinzia”.

La corsa all’oro

«La giornat a si incentra sulla figura di Lord Vernon che nel 1851 scoprì quattordici tombe a camera cartaginesi trovando un tesoro di corredi funerari, composti di oreficerie, scarabei, bronzi e prezioso vasellame» spiega Raimondo Zucca, direttore dell’Antiquarium Arborense. «Gli scavi del Lord Inglese, furono causa della corsa all’oro a Tharros. Infatti nell’aprile 1851 dopo la notizia degli scavi gli abitanti dei villaggi vicini effettuarono il vandalico scavo di cento tombe a camera distruggendo per il futuro la nostra conoscenza dei contesti» aggiunge la curatrice Anna Paola Delogu. La storia racconta di oltre 500 uomini divisi in società che per più di tre settimane giorno e notte furono occupati a depredare Tharros dei suoi tesori, tanto ricchi e allettanti da procurarle il titolo di “Piccola California”. «Lord Vernon visse per tre mesi in Sardegna» va avanti Zucca, «e volle fare un’inchiesta sulle carceri, compresa la struttura di Oristano definita la più repellente. Ma a Tharros concentrò la sua attività, con gli scavi che restituirono una montagna di scarabei e gioielli, gran parte dei quali finirono nella collezione privata del giudice Spano che aveva la passione per l’archeologia. Fra i tanti reperti una maschera con etichetta “La maschera di Sileno trovata a Tharros era adagiata sul teschio del defunto”. Un elemento importantissimo che c i svela un rituale di divinizzazione del defunto».

L’iniziativa è dell’assessorato alla Cultura del Comune di Oristano, la Fondazione Oristano e l’Antiquarium Arborense, in collaborazione con la Regione, le Università di Cagliari e Sassari e la Fondazione Mont’e Prama. Interverranno Anna Chiara Fariselli, Carla Del Vais, Michele Guirguis, Enrico Dirminti, Pier Giorgio Spanu, Pascal Arnaud. Nel pomeriggio la proclamazione del vincitore della prima edizione del Premio Nazionale «Il Romanzo dell’Archeologia».

