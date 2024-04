«Quando a Porto Rotondo ho cantato davanti a tutta la famiglia Garibaldi» 

Sarà un grande ritorno quello di Sergio Caputo, il 27 aprile, al Teatro del Conservatorio di Cagliari, con “Un sabato italiano show 40” e la sua Big Band, composta da Fabiola Torresi (basso e voce), Alessandro Marzi (batteria e voce), Paolo Vianello (piano), Alberto Vianello (sax), Luca Iaboni (tromba) e Lorenzo De Luca (sax alto). Con la stessa formazione, la scorsa estate, aveva deliziato Porto Rotondo, ma, questa volta, al centro di una scaletta puntellata dai più grandi successi di una carriera ormai quarantennale, ci sarà il disco da cui, nel 1983, tutto ebbe inizio: “Un sabato italiano”. Nato quasi per gioco, fuori dalle logiche commerciali dell’epoca, con quel suo mix di swing, blues e storie di vita vissuta raccontate in uno stile ispirato alla poesia moderna e neorealista, l’album ha festeggiato i 40 anni in grande, con la riedizione in chiave Big Band ed il “Premio Lunezia Antologia”. «Mi ha fatto piacere, però, era ora che si ricordassero di me», ha commentato Caputo. «La Sardegna? La adoro! Prima di andare a vivere in America, ci venivo tutte le estati in vacanza. L’estate scorsa ho suonato a Porto Rotondo con la mia Big Band e l’intera famiglia Garibaldi è venuta a sentirmi… ho le foto coi pronipoti, gli assomigliano moltissimo».

E “Il Garibaldi Innamorato” non mancherà in scaletta, ma che spettacolo possiamo aspettarci?

«Uno show basato interamente su “Un sabato italiano”, che eseguiamo molto fedelmente, ma poi ci saranno anche momenti di improvvisazione e tutti i successi più importanti che sono venuti dopo».

“Un sabato italiano” ha viaggiato nel tempo senza perdersi. Qual è il suo segreto?

«L’ho scoperto più tardi io stesso: è un album sganciato da una cronologia storica, non è legato ad episodi particolari, parla d’amore, di paura del futuro, di cambiamenti, cose che capitano a tutti noi, spesso più volte nella vita. Credo che questo dia la possibilità a tutti, dai 15 ai 70 anni, di ritrovarsi».

Sulla copertina dell’album la vediamo giovanissimo, uno sbarbato con la passione per la musica. Cosa ha insegnato questo disco a quel ragazzo?

«A rapportarmi con la gente, quindi a mettermi alla prova. Sono una persona schiva, tanto che da 20 e passa anni vivo all’estero, in America e, poi, in Francia, proprio perché vivo più serenamente dove la gente non mi conosce e anche per i miei bambini, perché non abbiano una figura ingombrante di padre famoso».

La fama è una gabbia?

«Ho trovato la mia via di fuga e nella mia vita artistica sono stato fortunato, perché non ho mai subito pressioni dalle discografiche, ma ho fatto sempre quello che volevo, come volevo, quindi sono molto soddisfatto e non mi sento per niente come uno che ad agosto compirà i fatidici 70 anni, forse anche perché sono padre di tre figli piccoli».

L’insegnamento più importante da trasmettere loro?

«Sono uno che fa un sacco di cose: dipingo, scolpisco, scrivo, cucino, faccio bricolage. Spero di dare l’esempio, credo che sia il modo più valido di essere genitori e vedo che un passaggio c’è già stato, perché mio figlio di 10 anni è un artista di qualità straordinaria, potrebbe già disegnare per la Disney; mia figlia, che ha 11 anni, ha una memoria musicale impressionante e il piccolino ha talento per il pianoforte. Spero solo che la scuola non li rovini, a volte la scuola ti frena, ti frustra. Per me è stata una perdita di tempo, mi ero già fatto una cultura per conto mio e non sembrava che la cosa fosse apprezzata, cercavano di portami indietro».

Di imbrigliare l’indole di cui parla nel suo nuovo singolo “Sono uno spirito libero”, ma quanto le è costata questa libertà nella vita?

«Parecchio, credo, perché non è facile avere a che fare con le persone libere. Io, però, ho sempre pensato con la mia testa, senza dare mai nulla per scontato, accettare dati di fatto o riconoscere quei poteri, che vogliono che tutto sia creduto così come viene posto».

Altri progetti?

«Ho un nuovo libro da ultimare, sono in fase di scrittura, e tante canzoni nel cassetto».

