Qualità in campo,  eccellenze premiate 

Ottava edizione, quella dell’8 luglio, per i Sardinia Food Awards, gli Oscar delle eccellenze dell’agroalimentare in Sardegna, che puntano i riflettori sulle aziende isolane di qualità.

Il gala

Serata di gala in una location di eccellenza, al Ros’e Mari di Oristano, alla presenza di oltre trecento persone, sotto l’egida delle aziende Crai Sardegna, Banco di Sardegna e Arborea, e delle istituzioni partner dell’evento: Regione Sardegna, assessorato regionale all’Agricoltura (con l'assessora Valeria Satta), ministero delle Politiche agricole e Coldiretti. Menzionate tutte le categorie che danno vita all’agroalimentare. Dall’olio al vino, passando per il riso e l’itticoltura: una carrellata di aziende che danno lustro all’Isola.

Il progetto

«La forza di questo progetto», ha detto l’organizzatore Donato Ala, «sta nel fatto che tutti i produttori partecipanti stanno capendo che non si tratta di un concorso di prodotto, ma un vero e sano riconoscimento del proprio lavoro e senza alcun scopo di lucro. Partecipare ai Sardinia Food Awards non ha alcun costo se non i 100 euro per diritti di segreteria che valgono per ogni azienda. L’evento finale è l’apice di un percorso che dura qualche mese e che vede ritrovarsi in un momento di serenità insieme a tutti i i premiati».

Le persone

Non solo i prodotti, l’accento è anche sulle persone, con il premio speciale sardo 100% di Coldiretti, che ha incoronato il generale Daniel Melis, comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela dell’Agroalimentare, l’artista Ambra Pintore e la sportiva Dalia Kaddari. «Con grande orgoglio Coldiretti ha premiato queste eccellenze della Sardegna che hanno dato lustro alla nostra terra grazie alla loro importante attività e lavoro», spiega il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. «Il grande livello dei premiati dimostra come la nostra regione sappia farsi riconoscere in campo nazionale e internazionale per la grande qualità che riesce a esprimere in ogni campo», aggiunge il direttore Luca Saba.

Coldiretti anche quest’anno è impegnata nei mercati estivi di Campagna Amica, con diverse aperture nel territorio di San Teodoro. Oggi inaugura il mercato di Puntaldia con tutti i prodotti sani e genuini dell’Isola. Per un’estate fresca e in salute, tra mare e tavola.

