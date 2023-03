Qualità delle politiche della famiglia: l’Unione europea ha promosso il Comune 

L’Unione Europea certifica la qualità delle politiche familiari portate avanti dall'Amministrazione comunale di Nuraminis. L’attestazione è stata ritirata dal sindaco Anni in persona, volato a Bruxelles con una delegazione del Comune per il ritiro dell’importante riconoscimento. «Siamo orgogliosi di questo importante traguardo che ci ha visto presenti insieme ad altri due comuni italiani, nel cuore dell'Unione Europea per ricevere un importante riconoscimento del lavoro svolto e della futura programmazione», commenta il primo cittadino, reduce dalla partecipazione alla “IV Convention del Network Europeo dei comuni amici della famiglia”, nella sede del Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles. La vice presidente della Commissione Europea Dubravka Suica, insieme alla presidente della Confederazione Europea delle Famiglie (Elfac) Regina Maroncelli, e del Network Europeo dei comuni amici della famiglia hanno consegnato, nelle mani del sindaco Anni, la certificazione europea attestante la qualità delle politiche familiari portate avanti dal Comune. (ig. pil.)

