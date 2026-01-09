VaiOnline
L’interrogazione.
10 gennaio 2026 alle 00:12

Qualità dell’aria: emergenza in città 

Se un miglioramento c'è stato, nella qualità dell'aria di Cagliari è ben poca cosa rispetto agli obiettivi che l'Unione Europea ha fissato per il 2030. Il rapporto di Legambiente "Mal’aria di città 2025”, riassume i dati delle città italiane che hanno superato i livelli, stabiliti dal decreto legge del 2010, di polveri sottili e colloca la città al tredicesimo posto (tra i capoluoghi) per concentrazione media annuale di PM10, con un valore pari a 28,5 microgrammi per metro cubo di aria. Per rispettare i limiti fissati dall’Unione Europea a partire dal 2030, la città dovrà ridurre questa concentrazione di circa il 30%. Una condizione che impatta direttamente sulla salute dei cittadini. Ogni anno, ricorda l'Agenzia europea per l'ambiente, l'inquinamento atmosferica provoca infatti patologie respiratorie croniche (asma, bronchite), malattie cardiovascolari e aumento del rischio di infarto, incremento della mortalità prematura. Da qui l’interrogazione dei consiglieri comunali di Lega-Anima di Sardegna Nando Secchi e Alessandra Zedda «per chiedere quali misure concrete l’amministrazione intenda adottare per affrontare la grave criticità legata alla qualità dell’aria in città e, in particolare, quali azioni concrete si intendano attuare per ridurre il PM10 e rispettare i limiti Ue entro il 2030;e esista un piano strategico o un crono-programma con obiettivi misurabili e risorse dedicate e quali misure siano previste dall'amministrazione per contenere le emissioni nocive.L’inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale», spiega ancora Secchi, «ma una questione di salute pubblica che incide sulla qualità della vita, sui costi sanitari e sull’attrattività della città».

