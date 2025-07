Qualità della vita, Sardegna prima nel Sud 

Autonomia nelle faccende di tutti i giorni, dalla spesa alle pulizie a casa passando per una passeggiata in centro. Ma anche preoccupazioni, ansia e dolori fisici: la Sardegna è al decimo posto nella classifica nazionale della qualità della vita collegata alla salute.

Lo dice il 13esimo rapporto Crea Sanità dell'Università di Roma Tor Vergata. Lo studio, condotto con il contributo di 107 esperti del servizio sanitario nazionale, ha valutato la qualità della vita determinata da 5 dimensioni: capacità del cittadino di svolgere da solo attività quotidiane, prendersi cura di se stesso, soffrire di ansia o depressione, provare dolore fisico, capacità di muoversi in maniera autonoma.

I territori

Nel ranking si identificano quattro gruppi di regioni: due, Veneto e provincia di Trento, raggiungono livelli complessivi di tutela significativamente migliori dalle altre, con un indice di performance che supera il 50% di quella massima (rispettivamente 55% e 50%). Nel secondo gruppo sei regioni con livelli abbastanza omogenei, compresi tra il 50% ed il 42%: provincia di Bolzano, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia. Nel terzo gruppo anche la Sardegna (con una performance del 40 per cento), insieme a Friuli, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Infine, cinque regioni, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria sono sotto il 33%. La Sardegna è prima nel Mezzogiorno.

I punti

Tra le voci negative, sotto la media nazionale, spicca la quota di famiglie con disagio economico per spese sanitarie. Male anche il «tasso di popolazione che adotta stili di vita corretti» e «l’adesione alla prevenzione». Sotto la media anche le voci sugli anziani trattati in assistenza domiciliare integrata e nella «speranza di vita senza limitazioni funzionali». Bene invece la «spesa sociale dei Comuni per interventi di integrazione sociale, assistenza domiciliare» e la «spesa sanitaria pubblica pro-capite rispetto alla media Eu». Gli utenti? Solo una piccolissima percentuale in Sardegna si dichiara estremamente insoddisfatta.

