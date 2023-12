Qualità della vita, l’Isola arranca  

Cagliari (la città metropolitana) perde cinque posizioni, ma nel complesso si piazza benissimo – al 23° posto tra le (107) province italiane e molto più su rispetto al resto del Sud – nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, pubblicata ieri. Non raggiungono risultati soddisfacenti, invece, le altre zone della Sardegna: Oristano è al 65° posto (in salita di cinque gradini) e Nuoro al 67° (+7); Sassari scende di otto, e si situa al 77° posto, ultima, in coda nel Paese, è la provincia del Sud Sardegna, a quota 93.

Gli indicatori

L’indagine si basa su una serie di indicatori statistici – 90 in tutto – raggruppati in sei macrocategorie: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Il quadro che emerge racconta un Paese sempre più diviso in due, dal Pil pro capite ai livelli di istruzione, il Nord surclassa il Mezzogiorno.

Tra le novità di quest’anno si trova l'indice dei progetti Pnrr, della solitudine, le farmacie, le famiglie con Isee sotto i 7mila euro, il gender pay gap, i lavoratori domestici, l’aumento delle temperature, il consumo di farmaci contro l'obesità che, dato abbastanza curioso, vede al primissimo posto in Italia Oristano, al secondo il Sud Sardegna, al quinto Nuoro, all’undicesimo Cagliari.

«Città a misura d’uomo»

«In generale i cagliaritani sono contenti della loro città, perché è a “misura d’uomo” come poche altre, offre incomparabili bellezze naturali (e forse in questo non la batte nessun’altra a livello nazionale) e anche artistiche», sottolinea Stella Conte, docente di Psicologia all’Università di Cagliari. «Detto questo, credo abbia perso terreno a causa dei troppi lavori in corso contemporaneamente, che hanno reso il traffico infernale, e i trasporti, sia in città che nell’hinterland, lasciano molto a desiderare. Inoltre bisognerebbe investire di più nei servizi alla famiglia, per i bambini e per gli anziani, come stanno facendo le città del Nord».

La classifica

Prendiamo la voce Ricchezza e consumi: per trovare l’Isola bisogna arrivare al 58° posto (Cagliari); riguardo Affari e lavoro invece Cagliari è al quinto posto; per Giustizia e sicurezza Oristano è al secondo posto nel Paese (in calo di una posizione, era prima); nel settore Demografia e società, se Cagliari è al 19° posto, il Sud Sardegna è ultimissima; per Ambiente e servizi, Oristano guadagna tre posizioni e arriva al secondo posto nazionale dopo Bergamo; per Cultura e tempo libero Cagliari è al 21° posto.

Udine vince

È Udine la città in cui si vive meglio in Italia, ed è la prima volta che la provincia friulana ascende in cima, dopo essersi piazzata tra le prime dieci solamente tre volte dal 1990 a oggi. Suonano più come conferme, invece, il secondo e il terzo posto di Bologna, vincitrice dell’edizione 2022, e di Trento. Bergamo (quest'anno capitale della cultura insieme a Brescia) sale al quinto posto. Tra le prime dieci anche Milano. Mentre Roma si ferma al trentacinquesimo, perdendo quattro posizioni rispetto allo scorso anno. (cr. co.)

