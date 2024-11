Qualità della vita, la città si piazza al 68esimo posto  

Migliora la qualità della vita in città: Cagliari si piazza infatti al 68esimo posto in Italia su 107 capoluoghi di provincia, con un balzo in avanti di cinque posizioni rispetto al 2023.

È quanto emerge dall’ultima graduatoria realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, nell’ambito di uno studio, giunto alla sua 26esima edizione, che prende in considerazione diversi parametri, tra cui i livelli di servizi, soglia di reddito, infrastrutture e vitalità del tessuto produttivo.

Il capoluogo ottiene il miglior piazzamento tra le città sarde. Seguono Nuoro al 77esimo posto (+1), Sassari all’84esimo (-7), Oristano all’89esimo posto (+2), mentre il Sud Sardegna sprofonda di 7 posizioni rispetto all’anno precedente, piazzandosi al 96esimo posto. In testa alla classifica nazione c’è invece Milano seguita da Bolzano e Monza. In fondo alla classifica Caltanissetta (107esima), Reggio Calabria (106) e Agrigento (105).

