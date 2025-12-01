Qualità della vita, Cagliari prima al Sud 

Trentanovesima in Italia su 107 province per qualità della vita. Prima al Sud. La Città metropolitana di Cagliari, nella vecchia composizione a 17 Comuni, sale di cinque posizioni ed è nella parte alta della classifica stilata da Il Sole 24Ore. Indietro le altre province: per Oristano 72° posto, Sassari al 74°, Nuoro al 78°. In coda il Sud Sardegna, al 94° posto. Il sindaco di Cagliari Zedda è soddisfatto ma avverte: «Con l’allargamento a 70 Comuni questi dati subiranno cambiamenti, i capoluoghi dovrebbero essere distinti dal resto del territorio». Nella foto i mercatini di Natale aperti ieri in centro a Cagliari.
