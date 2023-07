Qualità della didattica, Architettura sempre al top 

La facoltà di Architettura di Alghero di nuovo al primo posto nella classifica del Censis per la qualità della sua didattica. Il Dipartimento si conferma quindi una eccellenza a livello nazionale: per dieci anni consecutivi il polo universitario algherese domina la classifica dei migliori atenei italiani. Dadu si trova al primo posto per le lauree triennali e al secondo posto per le lauree magistrali. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione dei partner stranieri per i tirocini, gli Erasmus, le attività didattiche. I laboratori di ricerca, in particolare, continuano a essere fucine di brevetti internazionali. Due lauree magistrali, due triennali, altrettanti master di II livello, un dottorato e, ora, anche un nuovo corso di Design. 200 immatricolati all’anno nei filoni disciplinari: architettura, urbanistica e design. Il polo didattico algherese è un piccolo miracolo: senza tante risorse e, almeno inizialmente, con evidenti difficoltà logistiche, si fatto largo a gomitate nel panorama dell'offerta universitaria, diventando una eccellenza incontestabile. «Sono soddisfatto e orgoglioso di questo risultato che quest’anno riveste un significato molto più importante rispetto al passato, perché la classifica comprende i Dipartimenti di Architettura e Ingegneria», il commento del direttore Emilio Turco. «Un grande lavoro di squadra che premia l’intera comunità di Architettura di Alghero».

