Qualifiche pazze: Sainz in 1ª fila, Leclerc in ultima 

Montmelò. Il solito Max Verstappen, con l'ennesima pole position stagionale, e una Ferrari luci e ombre in una qualifica dove non sono mancati i colpi di scena. Il tutto a partire dai primi minuti con la paura del possibile arrivo della pioggia ed una beffarda bandiera rossa (incidente Albon) a rischiare di scompaginare i piani dei team. Poi alla fine della Q1 ecco la prima grande sorpresa con l'eliminazione della Ferrari di Charles Leclerc che partirà in penultima posizione sulla griglia del Gran Premio di Spagna.

Solo undicesima la Red Bull di Sergio Perez, fuori in Q2, mentre a risollevare le sorti di Maranello ci pensa Carlos Sainz che di fronte al suo pubblico è bravissimo guadagnandosi una preziosa prima fila dietro solo al campione del mondo olandese. Ottima terza piazza per la McLaren di Lando Norris. Bagarre in casa Mercedes dove Russell va a contatto in piena velocità sul rettilineo con il compagno Hamilton e viene convocato dai commissari per impeding. Il Gran Premio di Spagna alle 15 partirà nel segno di Verstappen capace di non farsi condizionare da una qualifica movimentata, tra eliminazioni eccellenti, asfalto insidioso per pioggia intermittente, escursioni nella ghiaia e pure collisioni tra compagni di squadra.

I protagonisti

«La macchina andava molto bene. All'inizio le qualifiche sono state difficili perché aveva piovuto»,

afferma l'olandese «ma dopo che la pista si è asciugata, nel Q3, la macchina andava sui binari. Guidarla è stato davvero piacevole. Adoro venire qui a Barcellona: adoro i fan, adoro questa pista e ho tanti bei ricordi qui. Spero di poterne aggiungere un altro». Per la Ferrari al mistero sulla inguardabile prestazione di Leclerc, probabilmente per problemi alla vettura, si contrappone all'exploit di Sainz che sul circuito di casa scatterà in prima fila. Amaro invece Leclerc secondo cui la sua Ferrari aveva dei problemi: «C'era qualcosa sulla posteriore destra che non tornava. Dobbiamo guardare i dati prima di commentare» afferma il pilota monegasco della Ferrari. «C'era qualcosa di strano, il feeling era completamente diverso dal resto dell'anno».