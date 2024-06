Qualificazioni mondiali in salita 

ISERLOHN. La Nations League da settembre e le qualificazioni ai Mondiali del 2026 a partire da marzo o da giugno 2025. Dopo l'uscita prematura agli Europei di calcio per mano della Svizzera in casa Italia si guarda già al prossimo futuro con la prima sfida che attende gli azzurri tra una sessantina di giorni: il cammino della squadra di Luciano Spalletti nell'inedita competizione europea voluta dalla Uefa inizierà con una doppia trasferta, venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi contro la Francia e martedì 10 alla Bozsik Arena di Budapest contro Israele. Dopo le gare di ottobre, giovedì 14 novembre la Nazionale farà visita al Belgio per poi chiudere il girone domenica 17 ospitando la Francia.

Giovedì 10 ottobre l'Olimpico di Roma ospiterà il match di Nations League tra Italia e Belgio. La palla passerà poi al Friuli Venezia Giulia: lunedì 14 ottobre a Udine gli azzurri affronteranno Israele in Nations League.

La rosa

«Tra 60 giorni - ha ricordato il presidente della Figc Gabriele Gravina - approcciamo la Nations League che è importante per il ranking mondiale, ma il gruppo dei selezionabili è questo, anche se cercheremo di allargarlo. Siamo più lontani dagli obiettivi rispetto a quello che pensavamo. Siamo tornati indietro, ma non si può mollare. Nelle qualificazioni, oltre ai risultati, c'erano state anche le prestazioni».

L'Italia giocherà nel 2025 le partite di qualificazione ai Mondiali americani 2026. A seconda del sorteggio, però, la squadra azzurra potrebbe cominciare il proprio cammino a marzo, a giugno o a settembre. Le squadre sorteggiate in gironi da cinque giocheranno infatti le loro prime partite a marzo 2025, o a giugno 2025 se partecipano ai quarti di finale o agli spareggi promozione/retrocessione della Nations League 24-25. Le squadre sorteggiate in gironi da quattro giocheranno invece le loro prime partite solamente a settembre 2025.

Ambizioni

«L'obiettivo del 2026 è reale - ha detto Gravina - sarebbe un disastro inimmaginabile non qualificarsi per la terza volta ai Mondiali. Vorrebbe dire non aver trovato una soluzione ai problemi». Nessuna grande nazionale ha mai fallito tre qualificazioni di fila ai Mondiali: Francia e Olanda sono arrivate a due come l'Italia. «La consapevolezza di dover andare ai Mondiali c'è e il nostro progetto punta al 2026. Possiamo avere delle aspettative, ma - ha concluso Gravina - bisogna fare i conti con la realtà».

