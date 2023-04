Qualificazioni di spada, Era e Mocci mattatori 

Gabriele Mocci e Rachele Era pigliatutto a Sa Duchessa nelle qualificazioni regionali ai campionati nazionali Cadetti e Giovani Gold. I due promettenti spadisti si sono imposti in entrambe le categorie.

Cadetti

Nella spada Cadetti, Mocci dell’Accademia d’Armi Athos, ha spento i sogni di gloria degli atleti di casa battendo prima Matteo Zuddas in semifinale (15-11), poi l’altra lama del Cus Cagliari, Edoardo Salaris per 15-5. Al terzo posto anche Gioele Giuseppe Tremolada (C.S. Sassarese). In classifica seguono Marco Martinelli (C.S. Sassarese), Jacopo Littarru (C.S. Cagliari), Marco Masala (C.S. Sassarese) e Cristiano Mura (C. S. Oristano). Tra le Cadette, Rachele Era (Circolo Schermistico Sassarese) ha prevalso su seconda Eleonora Saiu (Athos) per 15-9. Terze Matilde Pani e Giulia Pirastru, entrambe del C.S. Sassarese. Avanzano alla fase nazionale Mocci, Salaris ed Era.

Giovani

Mocci ha poi fatto il bis tra i Giovani, superando nell’atto conclusivo il compagno di sala Nicola Miragliotta (15-9). Fuori in semifinale Mattia Muscas e Giulio Zedda, entrambi del Cus Cagliari, ma tutti dovrebbero andare ai tricolori, così come le finaliste della spada femminile. Rachele Era e Francesca Achenza, battuta nella sfida in famiglia per 15-12. Terze ancora Pani e Saiu.