Qualificazioni a Wimbledon, ok solo Bellucci 

Un solo italiano ha raggiunto il turno decisivo nelle qualificazioni di Wimbledon. Si tratta di Matteo Bellucci, numero 150 Atp, che ieri ha superato per 7-6(3), 6-3 lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Battuti invece Matteo Gigante (7-5, 6-2 dall’altro spagnolo Alejandro Moro Canas) e Stefano Napolitano (6-4, 6-4 dall’argentino Ramon Andres Burruchaga).

Nell'Atp 250 di Eastbourne, esce di scena agli ottavi di finale Lorenzo Sonego. Il n.57 Atp, finalista nell'edizione del 2021, è stato sconfitto dall'australiano Max Purcell col punteggio di 6-4, 6-4, in poco meno di un'ora e mezzo di gioco. Avanza invece Flavio Cobolli (49 Atp) che rimonta e batte il britannico Giles Hussey per 4-6, 6-3, 6-4 e sfuiderà Billy Harris. Nel tabellone femminile, esordio fortunato da numero 7 del mondo per Jasmine Paolini contro la belga Elise Mertens, che si è ritirata quando era sotto 5-2. La toscana è attesa nei quarti dall’inglese Katie Boulter, 32 Wta.

Fabio Fognini saluta al secondo turno l’Atp 250 di Maiorca. Il 37enne di Arma di Taggia, n. 97 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, ha ceduto per 4-6 6-3 7-5, dopo due ore e quaranta minuti di partita, al ceco Jakub Mensik, n. 85 Atp.

