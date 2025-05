Qualificazioni a Torino, Carboni  si arrende a un passo dal main draw  

L’ultimo turno è letale per Lorenzo Carboni, che non riesce a strappare il pass per il main draw dell'Atp 175 Challenger di Torino. Il 19enne algherese, in lizza grazie a una wild card, è stato sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni dall'ucraino Oleg Prihodko.

Primo set combattuto quello che ieri mattina ha aperto il programma sul campo 4, con Carboni che ha ceduto il passo solo al tiebreak, perso 7-3, mentre il secondo parziale ha visto l'ucraino (classificato circa trecento posizioni meglio dell'algherese) scappare subito via per chiudere vittoriosamente 6-1.

E mentre Prihodko è concentrato per l'esordio nel main draw del singolare (è stato sorteggiato contro Fabio Fognini, secondo incontro sul Centrale), Lorenzo Carboni sposta il suo focus sul tabellone principale del doppio dove, con Jacopo Vasamì, oggi (nel terzo e ultimo incontro sul campo 5 a partire dalle 11) sfiderà la coppia numero 3 del torneo, quello composto dall'israeliano Ariel Behar e dal belga Joran Vliegen.



