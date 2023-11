Qualificazione rimandata 

Slavia Praga 2

Roma 0

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous, Masopust (33' st Vlcek), Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris (33’ st Sevcik), Dorley (44’ st van Buren), Bořil, Jurečka (42' st Wallem), Provod, Chytil (50’ st Hromada). Allenatore Trpisovsky.

Roma (3-5-2) : Svilar; Mancini, Llorente (32’ st Renato Sanches, Ndicka, Celik, Aoaur 81’ st Cristante), Paredes (39’ st Joao Costa), Bove, El Shaarawy (1’ st Karsdorp), Belotti (23’ st Dybala), Lukaku. Allenatore Mourinho.

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : nel st 5’ Jurecka, 29’ Masopust.

Note : ammoniti Paredes, Masopust, Sevcik, Ndicka, Van Buren.

Praga. La Roma fa il primo passo falso in Europa League in casa dello Slavia Praga, che col 2-0 pareggia la sconfitta subita all’Olimpico e riapre la corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ora i giallorossi sono secondi per differenza reti e, al momento, qualificati per i sedicesimi. Tutto si deciderà nelle rispettive sfide con Servette e Sheriff. Furibondo Mourinho, che proprio ieri terminava di scontare la squalifica di quattro giornate rimediata nella finale di Budapest per gli insulti all’arbitro Taylor: «Sconfitta meritatissima, non ha funzionato niente. È mancato tutto, abbiamo giocato così male che non voglio scuse. Una gara orribile». A fine partita parla solo Belotti per decisione del tecnico.

Il derby imminente, tra due giorni, ha pesato sulle scelte iniziali e forse anche sulla determinazione della squadra, che ha fatto troppo poco contro una rivale che ha viaggiato su altri ritmi. Il tecnico portoghese ha schierato in avanti Belotti-Lukaku e sulle fasce Celik ed El Shaarawy. In panchina Dybala e Cristante, titolari Aoaur, Paredes e Bove. Lo Slavia ha fatto la gara, con la Roma pronta a colpire in ripartenza e brava a chiudere gli spazi senza però fare un tiro in porta. Il maggior possesso palla, gli otto conclusioni e i quattro corner non hanno portato al gol i padroni di casa. Sprecata da Chytil la sola occasione al 27’ (palla alta).

L’ingresso a inizio ripresa di Karsdorp e Cristante al posto di El Shaarawy e Aouar non ha cambiato nulla e al 5’ è arrivato il vantaggio dei cechi. Su colpo di testa di Provoda, Svilar ha parato senza trattenere il pallone rimesso in mezzo da Chetyl per Jurecka che da due passi ha segnato. Il gol ha scosso la Roma, che 2’ dopo ha fatto il suo primo tiro in porta con Belotti e poi ha avuto una buona occasione con Celik, che ha calciato debolmente. Lo Slavia ha sfiorato il raddoppio con la botta di Provod deviata in angolo da Svilar, quindi Dybala ha preso il posto di Belotti. Al 29’ però Masopust, troppo solo al limite dell’area, ha siglato il 2-0. Lukaku - che segnava in Europa League da 14 partite - ha creato pochi rischi alla difesa, come Dybala. Ora il derby.

