Qualificate Turchia, Spagna e Scozia  

Otto le gare di qualificazione a Euro 2024 giocate nella giornata di ieri in Europa e nuovi verdetti che si aggiungono via via a quelli già emessi in alcuni gironi. In realtà le partite previste erano nove ma quella tra Kosovo e Israele non si è giocata per ragioni ovvie dovute alla guerra in atto in Medio Oriente.

Al momento, ci sono altre tre nazionali che, dopo le partite di ieri, sono matematicamente qualificate agli Europei del prossimo anno in Germania. Sono la Turchia di Vincenzo Montella, che ha battuto 4-0 la Lettonia con due gol di Tosun e uno a testa di Akgun e Akturkoglu, la Spagna che ha vinto 1-0 in Norvegia con rete di Gavi, e la Scozia che pur non giocando oggi è certa del secondo posto nel gruppo A grazie alla sconfitta dei norvegesi, che sono a meno cinque punti dai rivali con una sola partita ancora da giocare. Prima di ieri si erano già qualificate Portogallo, Francia e Belgio.

Le altre partite

Per il resto, la Georgia è tornata alla vittoria, dopo tre sconfitte consecutive: battuto Cipro per 4-0 in una partita del gruppo A. A segno anche il “napoletano” Kvaratskhelia, rimasto in campo fino al termine e autore del secondo gol dei suoi. Di Kiteishvili, Shengelia e Mikautadze le altre reti. Nelle file di Cipro ha giocato anche Kastanos della Salernitana.

Nel gruppo E, la Repubblica Ceca, invece, ha superato le Far Oer per 1-0 con gol di Soucek, mentre nel girone I, lo stesso di Kosovo e Israele, Svizzera e Bielorussia hanno pareggiato per tre gol a tre. Il gruppo D, ha visto invece l’affermazione importante del Galles contro la Croazia per 2-1 con doppietta di Wilson e gol della bandiera di Pasalic, giocatore in forza all’Atalanta di Gasperini.

Partita facile anche per la Romania che ha superato con un poker di gol Andorra. A segno Stanciu, Hagi, l’ex cagliaritano, ora in forza all’Empoli, Razvan Marin e Coman. Infine, pareggio per 1-1 tra Polonia e Moldavia.

