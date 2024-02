Qualifica riconosciuta a 36 oss  

Dopo nove anni di battaglie svolta all'istituto Ianas: la qualifica di operatore socio sanitario è finalmente riconosciuta ai diplomati dell'indirizzo professionale dei Servizi per la sanità e l'assistenza sociale. I primi esami di qualifica si sono appena conclusi e vedono 36 studentesse diventare oss.

L'emozione tra studenti e docenti era palpabile. Si rimuove così un’anomalia che perdurava dall’istituzione di questo corso. Infatti gli studenti che acquisivano questo diploma, con un percorso di studi di oltre 5000 ore di cui 500 di tirocinio svolte in strutture socio sanitarie, non acquisivano la qualifica per la quale bastano 1000 ore di corso di formazione di cui 450 di tirocinio. «L'inclusione della qualifica di oss nell'indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale», afferma il dirigente Nanni Usai - rappresenta un traguardo importante per l'istituto Ianas e concretizza l nostro ruolo di scuola tecnico-professionale in continuo dialogo col mondo del lavoro e le sue esigenze territoriali».

Negli ultimi anni anche a causa della pandemia, è cresciuto il bisogno di figure specializzate nel delicato campo dell'assistenza sanitaria, non solo all'interno degli ospedali e strutture sanitarie, ma anche nelle case di riposo e nei centri per anziani. «Questo risultato - conclude Usai - è stato possibile anche grazie all’importante contributo dell’assessorato regionale al Lavoro che è stato il continuo riferimento normativo di questo iter. È stato così rimosso un vulnus che vedeva i diplomati di questo corso come unici senza qualifica professionale fra tutti i nostri corsi».

