«Quali valori ha l’acqua che beviamo?» 

Ad Abbanoa la bolletta si paga sempre e intera, anche senza erogazione del servizio e pure nel caso l’acqua non sia potabile per residui di metalli fuori norma. Lo si legge nella risposta che l’ente ha dato a Franco Frongia, consigliere comunale di opposizione, che ha inviato un documento ad Abbanoa per chiedere informazioni sul servizio e in particolare sulla presenza o meno nell’acqua di residui d’alluminio.

I valori

«Ho chiesto notizie sui data set della qualità dell’acqua che ogni anno Abbanoa pubblica. Per il 2023 però ancora non si sa niente, ma sarei veramente curioso di sapere come sono i valori, visto che nella crisi di questo inizio anno era presente un’alta percentuale di alluminio», precisa Frongia. La sindaca, Monica Ortu, però puntualizza che «quest’anno i valori rientrano nei parametri normativi: i controlli sono costanti, l’ultimo del 23 novembre ha dato esito positivo, quindi l’acqua è potabile. Intanto stiamo facendo analizzare anche altre sorgenti per avere un riscontro integrale sulla qualità dell’acqua nell’intero territorio».

I pagamenti

Mentre per quanto riguarda le bollette, anche se l’acqua non era potabile per diversi mesi, da Abbona rispondono che il corrispettivo è dovuto ugualmente e a prescindere dalla qualità dell’acqua: lo stabilisce l’Ente governo d’ambito della Sardegna, su disposizione della legge nazionale Galli del 1996.

Il problema

Problema annoso quello dell’acqua: non era potabile da novembre 2022 fino ad aprile 2023, con gravi disagi per la popolazione, nonostante Abbanoa abbia fornito l’autobotte. Quando ci sono forti piogge l’acqua si intorbidisce a causa di micro-infiltrazioni che contaminano la falda che alimenta l’acquedotto urbano.

Proposte e soluzioni

L’ex sindaco Sergio Vacca, esperto di potabilizzazione delle acque, aveva proposto ad Abbanoa un impianto di ultrafiltrazione per eliminare tutte le impurità: «La soluzione migliore percorribile, a un costo di appena 100mila euro». Però non è la strada che ha preferito percorrere Egas, che invece ha accolto l’idea progettuale di nuova condotta di adduzione tra la rete milese e il sistema acquedottistico del Montiferru-Campidano «in modo da garantire, se necessario, un’alimentazione aggiuntiva di soccorso». Però la nuova bretella, che passa proprio nelle vicinanze della zona artigianale di Milis, costerebbe almeno 2 milioni. L’Egas ha manifestato la disponibilità a programmare i lavori ma ancora è tutto fermo.

