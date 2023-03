Quali sono i suoni dell’anima? Lo spiegano gli artisti del Lirico 

Il programma musicale prevede, quindi, l’esecuzione di: Messe des pêcheurs de Villerville, per coro femminile e orchestra di Gabriel Faurè e Andrè Messager; Stabat Mater per soli, coro e orchestra di Giovanni Battista Pergolesi.

Nel ruolo di soliste si esibiscono le due artiste sarde Elena Schirru (soprano) e Martina Serra (mezzosoprano). Il maestro del coro è, come sempre, Giovanni Andreoli.

Domani alle 20, nella sontuosa Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cagliari, piazza Palazzo, l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico, diretti da Carlo Palleschi al suo effettivo debutto alla guida delle compagini stabili cagliaritane (diresse, durante il lockdown nel giugno 2020, in streaming e senza pubblico), propone due pagine di eccellente e celebre musica sacra, per la manifestazione “I suoni dell’anima”, nell’ambito del progetto “Un’Isola di Musica 2023”, consueta rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Domani alle 20, nella sontuosa Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cagliari, piazza Palazzo, l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico, diretti da Carlo Palleschi al suo effettivo debutto alla guida delle compagini stabili cagliaritane (diresse, durante il lockdown nel giugno 2020, in streaming e senza pubblico), propone due pagine di eccellente e celebre musica sacra, per la manifestazione “I suoni dell’anima”, nell’ambito del progetto “Un’Isola di Musica 2023”, consueta rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna.

I protagonisti

Nel ruolo di soliste si esibiscono le due artiste sarde Elena Schirru (soprano) e Martina Serra (mezzosoprano). Il maestro del coro è, come sempre, Giovanni Andreoli.

Le musiche

Il programma musicale prevede, quindi, l’esecuzione di: Messe des pêcheurs de Villerville, per coro femminile e orchestra di Gabriel Faurè e Andrè Messager; Stabat Mater per soli, coro e orchestra di Giovanni Battista Pergolesi.

Il progetto

Obiettivo della rassegna “I suoni dell’anima”, organizzata con il patrocinio e la collaborazione delle Diocesi del territorio regionale e dei Comuni interessati, è la valorizzazione delle più belle Chiese, Basiliche e luoghi di culto della Sardegna, attraverso la realizzazione di concerti di carattere sacro o di ispirazione religiosa. La rassegna vede inoltre la sinergia con importanti organizzazioni del territorio come Pastorale del Turismo di Nuoro; Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni di Sassari; Arciconfraternita del Santo Monte di Iglesias; Museo Diocesano Arborense di Oristano; Accademia Musicale Bernardo De Muro di Tempio Pausania; Pro Loco di Quartu Sant’Elena.

Gli spettacoli

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo. Lunga e articolata la tournée. Il concerto viene replicato venerdì 10 marzo alle 20 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Oristano; sabato 11 alle 20 nella Cattedrale di Santa Chiara di Iglesias; domenica 12 alle 20 nella Basilica di Sant’Elena di Quartu; martedì 14 alle 19.30 nella Cattedrale di Santa Maria della Neve di Nuoro; mercoledì 15 alle 20 nella Cattedrale di San Nicola di Sassari; giovedì 16 alle 20 nella Cattedrale di San Pietro di Tempio Pausania; venerdì 17 alle 20.30 nella Cattedrale di Santa Maria Immacolata di Alghero; lunedì 20 marzo alle 11 nella Chiesa di San Paolo di Cagliari (spettacolo riservato alle scuole). Per informazioni: www.teatroliricodicagliari.it. Il Teatro Lirico di Cagliari si può seguire anche su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin. Eventuali modifiche al cartellone saranno indicate nel sito internet del teatro www.teatroliricodicagliari.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata