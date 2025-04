«Quale spesa per la bonifica dell’area Pip?» 

Quanto sono costati i lavori di bonifica dai rifiuti post alluvione e dove sono stati conferiti? È questa la domanda che pongono i consiglieri di minoranza Bebo Casu, Nicola Orrù e Silvia Mamusa con un’interpellanza indirizzata al sindaco Stefano Altea, all’assessore all’ambiente Fabio Orrù e ai consiglieri comunali.

«A febbraio – rimarcano i tre dell’opposizione – è stata ripulita completamente l’area artigianale del Pip, occupata da alcuni mesi da materiali deteriorati prodotti in seguito all’alluvione del novembre scorso. Gli stessi materiali non erano stati ritirati precedentemente per impossibilità economica aggiuntiva da parte del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati».

Ma i tre consiglieri comunali fanno presente che gli stessi rifiuti sono stati raccolti nel periodo della manifestazione del carnevale: «C’è stata la pulizia e la bonifica dell’area Pip, che ha consentito la sicurezza nello svolgimento della manifestazione e il ripristino del decoro urbano. Ogni intervento aggiuntivo, se non finanziato con altre risorse dai capitoli di bilancio previsti, può comportare un contestuale aggravio di spesa per i Comuni in cui si svolge il servizio. Per questo chiediamo il costo della bonifica con i relativi riferimento ai capitoli di bilancio utilizzati e i dettagli di conferimento».

Per la tardiva pulizia dell’area industriale non sono mancate le polemiche anche perché altri comuni alluvionati, come Villaspeciosa, hanno conferito i rifiuti in una discarica autorizzata nel giro di 20 giorni. (g. pit.)

