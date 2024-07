Quale Olbia in ritiro da venerdì ad Arona? 

Olbia. A Olbia i festeggiamenti per il ricorso vinto contro l’esclusione dalla Serie D sono durati un amen. All’indomani della bella notizia, i tifosi si interrogano, con non pochi timori, sulla stagione che la proprietà svizzera targata SwissPro ha in mente per la loro squadra del cuore. Della quale a oggi, a meno di un mese dall’inizio della stagione, che prenderà il via il 25 agosto con la Coppa Italia, non si conoscono i protagonisti, allenatore e giocatori, nonostante qualche notizia inizi a trapelare dalle segrete stanze bianche.

Intanto, la società avrebbe individuato la sede del ritiro precampionato, che si dovrebbe svolgere ad Arona, dov’era solita preparare la stagione l’Olbia del patron Mauro Putzu, dal 2 agosto. La località sulle sponde del Lago Maggiore sarebbe perfetta, tra le altre cose, per organizzare le amichevoli estive, dal momento che la zona pullula di squadre di calcio di categoria uguale o superiore a quella dei galluresi, retrocessi tra i dilettanti dopo 8 anni consecutivi in Serie C. A tal proposito, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente Guido Surace e, prima ancora, dal socio Benno Räber, l’Olbia allestirà una squadra competitiva per riconquistare subito il professionismo perduto lo scorso aprile. Ed è lungo questa direttiva che si starebbe muovendo l’uomo in più di SwissPro, il consulente Ninni Corda, che in carriera, da allenatore e da dirigente, qualche campionato l’ha vinto, e sa, dunque, come agire sul mercato.

Tra i nomi accostati all’Olbia ci sono quelli del difensore Cristian Anelli, del portiere Ermanno Fumagalli e del centrocampista Federico Gentile, che Corda ha avuto a Foggia, ma anche Andrea Feola, un ex, quest’ultimo, che ha indossato la maglia bianca dal 2016 al 2018. Profili esperti a cui si aggiungerebbero alcune conferme dall’anno scorso, come il capitano Luca La Rosa, l’esterno Christian Arboleda e il giovane Angelo Mameli, classe 2005, che andrebbe a impreziosire il gruppo dei “fuoriquota”. Quanto alla panchina, si raffredda la pista che porta a Giampiero “Jimmy” Maini, tecnico della Primavera dell’Olbia nella stagione 2021/22, mentre resterebbe aperta quella che porta all’accordo con Roberto Felleca per la gestione del campionato della prima squadra, costi compresi. Molto dipenderà dal budget che la proprietà svizzera indicherà per la stagione, e al quale si lavora alacremente da giorni.

