Quale futuro per la galleria Correboi? Chiuderà per lavori nel 2026 

Botta e risposta sull’annunciata chiusura della galleria di Correboi. L’amministratrice straordinaria della Provincia Ogliastra Marzia Mameli smentisce ogni notizia di chiusura. «Desidero rassicurare tutti i cittadini e le cittadine. Non esiste alcuna comunicazione ufficiale o programmazione di chiusura sulla 389 Nuoro Lanusei». Marzia Mameli assicura: «Particolare attenzione verrà posta alla tutela di tutti i cittadini, in particolare di quelli che si spostano quotidianamente per ragioni di lavoro o per motivi di salute. Ogni decisione sarà presa tenendo conto delle esigenze della sanità territoriale».

Secca la replica del sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli. «La galleria di Correboi verrà chiusa nel 2026 così come comunicatomi da Anas subito dopo l’intervento del Prefetto, per necessari ed evidenti lavori di messa in sicurezza. Sembra tanto tempo ma così non è. Fossi al posto dell’amministratrice nominata, mi preoccuperei di dare avvio subito ai lavori di sistemazione della vecchia 389 (strada provinciale) dove saremo costretti a passare per circa 12 chilometri. Più che strada è oggi diventata una mangiatoia per il bestiame e non riceve manutenzione da almeno 20 anni. Lavori che potrebbero essere delegati ad Anas. ‎ (si. l.)

