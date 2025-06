“Quale Civiltà Futura?”: confronto su lavoro, comunicazione e trasformazione digitale 

Quali sono le sfide che il nostro tempo ci pone? E soprattutto: quale civiltà vogliamo costruire per il futuro? A queste domande prova a rispondere l’incontro pubblico “Quale Civiltà Futura?”, in programma oggi alle 17,30 a Sa Manifattura (sala contemporanea).

L’appuntamento è promosso da Civiltà Futura, think tank che si occupa di nuovi immaginari, cultura digitale e scenari futuri. Sarà un’occasione per confrontarsi su temi cruciali come il rapporto tra nuove generazioni e lavoro, comunicazione e trasformazione digitale, con l’obiettivo di costruire insieme una narrazione possibilista: un futuro che non si subisce, ma si sceglie. Tra gli ospiti Bianca Arrighini, Ceo e co-founder di Factanza Media, Francesco Oggiano, giornalista di Will Italia, Gian Luca Comandini, imprenditore e divulgatore.

