«Qualcuno sa e ha paura: ragazzi, parlate» 

Interno sera in una casa alla periferia di Olbia: sono le 19 di giovedì 25 gennaio. “Ciao ma’ esco, vado in piazzetta”. Lui, Karol, ha 17 anni, in corsa verso una maggiore età che arriverà tra cinque mesi. Poco prima ha ricevuto una telefonata, e me lo dici adesso? , è il frammento di conversazione intercettato dalla mamma. Niente di cui preoccuparsi. La piazzetta in realtà è una piazza inutilmente vasta e spoglia in quello che una volta si chiamava rione Orgosoleddu, punto di incontro per i ragazzi del quartiere. Karol si lava velocemente ed esce, promette di tornare per le 20.30, in tempo per aiutare la mamma a preparare la cena. Ma la mamma non l’ha più visto.

Non è rientrato neanche Giuseppe, 15 anni, uscito da un’altra casa nel pomeriggio, prima di Karol. L’ultimo contatto è un messaggio mandato alla mamma alle 22.30: vado a casa di amici . Inghiottiti nel nulla, in quelle pieghe delle vite segrete dei figli, che all’improvviso diventano inaccessibili ai genitori, nascoste tra le chat e i social di telefonini che da quella sera sono insopportabilmente muti. Off line. Niente più messaggi, like, un ultimo accesso ad accendere le speranze. In queste vite segrete da adolescenti c’è anche l’amicizia tra Karol e Giuseppe, del tutto sconosciuta – a quanto pare – alle famiglie. Comunque non tanto intensa e consolidata da rendere credibile una fuga insieme per qualche giorno di libertà in giro per la Sardegna. E in quell’amicizia, in quell’uscita di giovedì sera si cercano altri scampoli nascosti. Forse una bravata o un contatto pericoloso che li ha spinti dentro una storia più grande di loro dalla quale ora non riescono ad uscire.

L’allarme

È una mattina gelida quella di venerdì 27 gennaio in due case di Olbia dove i letti dei figli sono rimasti intonsi. La prima a lanciare l'allarme sui social è Giulia Canu, la mamma di Karol. Poche ore dopo arriva un analogo appello di Antonello Contini, il padre di Giuseppe. Che i due siano scomparsi insieme, in quelle prime ore, è solo una deduzione. Nessuno dei due aveva mai citato l’altro con i genitori. «Mio figlio non tardava mai senza avvisare, non stava mai col telefono spento», racconta oggi Giulia dalla cucina della sua casa tra una telecamera e una tazzina di caffè: «Io sono ansiosa, mi preoccupo subito, quando ho visto che non rientrava l’ho chiamato, alle 20.45 il telefono era spento». Ma Karol a quanto pare era ancora in giro ad Olbia. La sorella Chiara Baroni mette in fila le segnalazioni attendibili in mezzo al mare di visioni improbabili. «Karol e Giuseppe sono stati visti insieme alle 19.30 al parco Fausto Noce, alle 20.20 in viale Aldo Moro alta, in una tabaccheria, tra le 21 e le 21.15 in piazza Mercato». Tappe normali degli adolescenti olbiesi. A quell’ora in teoria Karol sarebbe dovuto essere a casa ma era in tutt’altra zona e già aveva il telefono spento.

Il resto è un viaggio all’inferno fatto di appelli sui social, segnalazioni da inseguire, battute nelle campagne intorno alla città e in quelle un po’ più distanti. Antonello Contini, il padre di Giuseppe, organizza ricerche. Va a Cabu Abbas, gli pare di vedere suo figlio su un costone roccioso ma sono solo escursionisti. Ogni giorno sui social lo stesso messaggio sulla foto da adolescente bello e imbronciato del suo ragazzo: «Giuseppe, amore di babbo, ti prego rientra, sono disperato, dacci un segnale». Più passano le ore e i giorni, più la parola ragazzata scompare dai radar, anche degli inquirenti che battono altre piste. Una ingenua fuga per paura dopo qualche bravata – e sarebbe l’ipotesi più rassicurante – o la presenza di qualcuno che li trattiene contro la loro volontà. Da una parte ci sono le battute dei volontari, degli amici, dall'altra – oltre alle ricerche – un sotterraneo lavoro di indagine di polizia e carabinieri che si svolge soprattutto tra i ragazzi per cercare di rompere il muro di silenzio. In linea con le due famiglie che da giorni ripetono incessantemente “qualsiasi cosa sia successa, tornate a casa”.

«Ragazzi, parlate»

La chiave per entrare nelle vite segrete ce l’ha la comunità dei coetanei. Quella rete – reale e virtuale – che lega gli adolescenti. Karol ha vissuto per un po’ a San Teodoro ed è tornato a casa con la mamma solo a settembre. Ad Olbia non aveva un grande giro di amici. Si è iscritto all'Istituto Amsicora, indirizzo agrario, ma a fine ottobre si è ritirato. Nella stessa scuola, ma al primo anno, studiava anche Giuseppe, che invece ha frequentato regolarmente fino a mercoledì scorso, il giorno prima di sparire. Anche all’interno della scuola non pare avessero rapporti stretti. Il dirigente Gianluca Corda, che anche dai banchi del Consiglio comunale ha più volte acceso un faro sul disagio giovanile, non entra nel merito della vicenda: «L’unica cosa che mi sento di dire – spiega – è che stiamo facendo il possibile per cogliere ogni minimo segnale che ci arrivi dai ragazzi e che li stiamo incoraggiando a fornire anche la minima informazione».

È convinta che qualcuno sappia anche la sorella di Karol, Chiara, che con i suoi 25 anni ha antenne generazionali più vicine: «Ragazzi, sicuramente qualcuno sa qualcosa, noi non capiamo perché abbiate paura di parlare. Dopo tutte queste notti è evidente che qualcuno sa e ha paura. Chi ha qualche informazione ci faccia sapere, anche sui social, anche con profili falsi. Mettetevi una mano sulla coscienza. Se le vostre famiglie pensassero che voi siete scomparsi come si sentirebbero?»

Gli appelli

Nell’ultimo giorno di gennaio Karol e Giuseppe sono ormai un caso nazionale. Nella cucina di casa Canu è un viavai di persone, messaggi, richieste di interviste. In serata l’appello della garante per l'infanzia e l'adolescenza della Sardegna, Carla Puligheddu: «Karol e Giuseppe sono nostri figli, cerchiamoli con ogni mezzo. Mi rivolgo alle istituzioni preposte alla tutela del diritto di protezione delle persone di minore età residenti nel territorio regionale, non perdiamo altro tempo. Mobilitiamo le coscienze delle comunità, gli organismi investigativi e le strategie di cui, non solo la Regione Sardegna, ma anche lo Stato dispongono». In prima fila da subito c’è l’associazione Blue Angels che ora chiama a raccolta i possessori di droni. «Fin dal 26 gennaio abbiamo perlustrato tutte le zone di Olbia, Cabu Abbas, via Barcellona, Pedres, senza risultato», dice Caterina Zucconi.

Ieri sera dalla casa di Karol è andato in onda un collegamento con la trasmissione Rai “Chi l’ha visto”. È l’ennesimo appello se mai quei telefoni dovessero tornare on line. «Non ci meritiamo questo», dice Chiara al fratello: «Ti vogliamo bene e siamo pronti ad accoglierti a braccia aperte e volerti più bene di prima. Fratelli’, torna a casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA