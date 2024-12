«Qualcuno ha in casa il killer di mio figlio» 

Firenze. «Chiunque stia nascondendo in casa un figlio che è il responsabile, vada ora dai carabinieri». Un appello da genitori ad altri genitori per chiedere che consegnino l’assassino di suo figlio Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate in una strada di Campi Bisenzio la notte di domenica dopo una serata per giovanissimi in discoteca. Silvia Baragatti parla chiaramente: «Diteci cosa è accaduto, qualcuno sa sicuramente. Parlate. Fatevi avanti, crediamo che qualcuno sappia. La nostra famiglia lancia un appello a parlare. Ci sono le telecamere, le indagini riveleranno tutto».

Voleva uscire

Secondo la donna ci sono dei testimoni e «bisogna capire se qualcuno ha omesso di chiamare i soccorsi». Silvia Baragatti ha raccontato che Maati l’aveva avvertita che avrebbe partecipato alla serata e da Certaldo, dove la famiglia abita, si sarebbe spostato in treno per raggiungere Campi Bisenzio, a quasi 50 chilometri. «Era la prima volta che andava in quella discoteca». Secondo le ricostruzioni correnti il ragazzo si era ritrovato con gli amici a Montespertoli e da qui sarebbero partiti per il Glass Globe di Campi, da capire se con i motorini o con i bus. Alcuni del gruppo sono riusciti a entrare nel locale, anche Maati. Tanti altri sono rimasti fuori, c’era assembramento e la delusione alimentava tensioni. «So che alcuni addetti alla sicurezza ci hanno parlato perché a un certo punto voleva uscire per andare a prendere un po’ d’aria - dice il direttore della discoteca, Andrea Ceri - Noi abbiamo chiuso alle 4 e la strada era libera, non c’era nessuno». Ceri esclude che il coltello che ha ucciso il giovanissimo possa essere entrato nel locale: «Assolutamente impossibile, abbiamo sei persone all’ingresso che ispezionano tutti da capo a piedi col metal detector».

