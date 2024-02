«Qualcuno ha distrutto il muro di recinzione del cortile di casa» 

«Qualcuno è finito contro il muro di recinzione della casa di mio fratello e, invece di assumersi le sue responsabilità, è scappato. Che dire, un gesto d’inciviltà e un danno che spero non dover pagare di tasca». È il triste commento di Aldo Musa che custodisce la casa del fratello Fabiano, 82 anni, assente per motivi di salute da Sardara, proprietario dell’abitazione nella centralissima via Cagliari. È giallo sull’identità del conducente del mezzo, probabilmente un camion che effettuava manovra invadendo il marciapiede che confina col muro buttato giù. La persona al volante ha fatto perdere subito le proprie traccia. «Ieri mattina – racconta Musa - sono stato avvertito dell’incidente da un vicino di casa. Arrivato sul posto ho trovato la recinzione esterna completamente distrutta. Dalle testimonianze dei vicini e di qualche passante, il fatto sarebbe successo fra le 7.30 e le 8». Le dinamiche sono tutte da costruire, si spera nell’aiuto delle telecamere dei privati e di quelle del Comune. «Sono andato in Comune – prosegue Musa- per denunciare il fatto davanti alla Polizia municipale. Non è stato possibile perché giorno di chiusura. Lo farò oggi. Se fosse necessario, non esiterò ad intraprendere le vie legali». (s. r.)

