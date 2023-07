«Qualcuno ha affondato il mio sogno» 

«Voglio giustizia, qualcuno deve pagare per ciò che è successo». Lo ripete più volte, con voce decisa ma rotta dai singhiozzi: «Ci sono riusciti, hanno distrutto prima la mia vita, poi hanno fatto a pezzi il mio sogno». Salvatore Pergola, noto “Dodo”, aveva promesso che nessuno avrebbe toccato la sua nave. «Devono passare sul mio corpo», disse appena quattordici giorni fa. Una promessa quasi sacra, fatta proprio lì, nel molo Sant’Elmo, dove oggi c’è una sola catena a tenere su quel che resta della sua Gennaro Cantiello: la motonave che un tempo trasportava i detenuti sino al supercarcere dell’Asinara, da lui acquistata nel 2004, trasformata in ristorante galleggiante poco dopo e dal 2014 arenata in una battaglia di accuse incrociate, ricorsi e ordinanze senza fine. E oggi destinata a finire negli abissi, portandosi dietro speranze, sogni e progetti di Dodo, oggi invalido totale ma determinato a far conoscere la sua verità.

«L’hanno fatta affondare»

«Non è una fatalità, me l’hanno fatta affondare», spiega con voce rotta. «Domenica ho ricevuto una chiamata, la peggiore che potessi immaginare: mi hanno detto che la nave stava affondando di poppa», racconta. «Mi sono precipitato lì con alcuni amici, non c’era più la passerella per accedere all’imbarcazione. Si sono dovuti tuffare per riuscire a entrare e azionare le pompe che ci hanno permesso di riportarla quasi a livello. C’erano due falle nella sala ghiaccio, abbiamo fatto di tutto per tapparle, ma so per certo che sono state fatte di proposito», dice con assoluta convinzione mentre racconta di aver presentato denuncia ai Carabinieri.

Un mese per demolirla

«Considerato che questa Autorità, nelle more della conclusione dell’iter amministrativo e giudiziario, ritiene necessario e urgente rientrare nelle disponibilità dello spazio occupato, al fine di poter proseguire l’intervento di recupero dell’intero compendio Su Siccu», si leggeva tra i tanti documenti, in cui, nel novembre 2011, veniva affidato l’incarico di ispezione a mare per valutare la fattibilità del trasferimento della motonave nel Molo Foraneo.

La Cantiello è rimasta lì, con Dodo, che non ha mai smesso di lottare. «Nessuno la tocchi, la Cantiello è un pezzo di storia e del mio cuore», ha ripetuto sino all’ultimo, da quel molo di Su Siccu dove ha combattuto sino alla fine, anche con quel poco di forze che la sfilza di patologia e la dialisi avevano ridotto al minimo. Oggi ha trenta giorni di tempo per demolire l’imbarcazione.

