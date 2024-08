«Qualcuno deve imparare la politica» 

Il nervosismo in Consiglio, lunedì notte durante la discussione sul via libera agli equilibri di bilancio e sull’avanzo di circa 19 milioni di euro non ancora applicati, ha raggiunto l’apice quando il sindaco Massimo Zedda è sbottato, rivolgendosi ai banchi occupati dai consiglieri della sua maggioranza: «Scusate, ma io avrei fatto un altro intervento. Poi facciamo un corso, un giorno, e vediamo un po’ se qualcuno impara la politica». È stato il presidente del Consiglio, Marco Benucci, a calmare gli animi, con il primo cittadino che ha proseguito: «Quando non le azzeccate, non le azzeccate». Uno scontro nato dall’accordo iniziale con le opposizioni, preso dallo stesso Zedda, dal presidente del Consiglio e dal presidente della commissione Bilancio, Giovanni Porrà, e i capigruppo ma poi ripudiato in Aula. L’intesa è saltata, le minoranze hanno presentato i loro emendamenti (34) e tra una sospensione e l’altra, i lavori sono proseguiti fino all’una e mezza: il tempo per un chiarimento nella maggioranza che ha portato all’approvazione, all’unanimità, dell’ordine di giorno condiviso e della delibera con i voti della maggioranza.

Priorità

Di fatto nel documento presentato in un primo momento, rivisto e sottoscritto una seconda volta, si impegna il sindaco a «una ricognizione dei progetti e dell’avanzamento dei programmi di spesa» per poi «portare all’attenzione della commissione Bilancio e del Consiglio i risultati per pianificare i progetti per macro aree». Tra queste: sicurezza stradale, illuminazione pubblica, rigenerazione periferie, politiche per la casa, riduzione della Tari, sostegno attività culturali, interventi per impiantistica sportiva, edilizia scolastica, politiche sociali, ambientali e per la sicurezza del territorio. In gioco ci sono 19 milioni di euro non ancora applicati perché gli altri 15 e mezzo sono di fatto già impegnati in progetti avviati.

Il rimpallo

Per Benucci «l’ordine del giorno permette di verificare le priorità e indirizzare così i fondi verso progetti importanti». Il centrosinistra non vuol sentire parlare di «scontro», «prova di forza» o di «problemi» all’interno della maggioranza. «Il centrodestra ha presentato degli emendamenti. C’è stata una discussione sui tempi ma alla fine si è trovato un accordo», spiega Alessio Alias (Progressisti). «Con l’impegno dei 15 milioni di euro si raggiungeranno gli obiettivi per ottenere ulteriori bonus dall’Europa. Problemi di natura politica? Nessuno». Sulla stessa linea Rita Polo (Pd): «Non era un bilancio, ma un passaggio tecnico. Sono state individuate aree urgenti e verranno poi programmati interventi precisi. La maggioranza è stata unita». Per Marzia Cilloccu l’importante è stato «trovare l’accordo» e «avere una maggioranza coesa. Ora lavoreremo sulle emergenze nei macro temi individuati». Pino Calledda (M5S) parla di «normale dialettica con l’opposizione, perché il centrosinistra è stato compatto».

Le opposizioni

Dale minoranze arrivano pesanti critiche. Roberto Mura (Alleanza Sardegna) evidenzia «la divisione tra il sindaco e la sua maggioranza. Forse Massimo Zedda voleva gestire la delibera in modo diverso ma il centrosinistra ha disconosciuto l’accordo preso». Inoltre il primo cittadino «sta solo registrando lo stato attuale dei piani senza far nulla e lasciando fermi 19 milioni di euro». Giuseppe Farris (Civica 2024) commenta: «Molti consiglieri sono giovani. Devono ancora crescere. Si poteva evitare tutto questo teatrino. Intanto Zedda ha 35 milioni di euro e ne impiega solo 15, in continuità con quanto fatto dal suo predecessore Truzzu». Critico Pierluigi Mannino (Fratelli d’Italia): «Sindaco, presidente del Consiglio e della commissione Bilancio non hanno fatto certamente una bella figura perché è stato disconosciuto dalla maggioranza l’accordo preso con l’opposizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA