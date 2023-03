Qualcuno coltiva fave in paese,  il sindaco firma l’ordinanza di divieto 

Il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini, ha vietato di coltivare le fave a meno di 300 metri dal centro urbano. A motivare l’ordinanza, spiega il capo della maggioranza, le esigenze legate alla tutela della salute di quegli abitanti affetti da favismo, una carenza congenita di un particolare enzima, il glucosio-6-fosfato deidrogenasi, che in condizioni normali è presente nei globuli rossi ed è determinante per la loro stessa sopravvivenza. In persone affette da questa patologia, le crisi vengono scatenate dall’assunzione di fave fresche o secche o anche, semplicemente, dall’inalazione del loro polline. «Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di coltivazioni nell’abitato e ci siamo rivolti all’Asl per le relative indicazioni sui provvedimenti da adottare», ha spiegato Mannini, 44 anni. Un’ordinanza emessa dunque a tutela di chi soffre della patologia, soggetto a crisi emolitiche che si scatenano con la presenza di baccelli. Chi avesse seminato le fave dovrà eliminarle». (ro. se.)

