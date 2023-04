«Qualche ritocco nei listini è inevitabile» 

Gli avventori che sceglieranno le spiagge di Tortolì troveranno aumenti sotto l’ombrellone. «Una lievissima oscillazione», si affretta a dire Antonello Moi, proprietario dello stabilimento Su Stancu di Orrì, litorale di Tortolì. «Il minimo che possiamo applicare per fronteggiare gli aumenti dei costi, soprattutto quelli energetici», aggiunge Moi. Che lo scorso anno applicava un listino con un mini rincaro rispetto alle stagioni precedenti: 12 euro a giugno e settembre, 14 euro a luglio, 18 ad agosto.

«Siamo in perfetto stato d’ansia. Tra aumenti della concessione e rincari di tutti gli altri beni siamo costretti a ritoccare lievemente i listini», fa sapere Luciana Mirai, proprietaria del chiosco-bar Le Mimose. Che non fa mistero di essere indignata per il trattamento riservato ai balneari: «La Regione deve ringraziare noi se ancora in Ogliastra si riesce a far arrivare i turisti. Gli aumenti che prevediamo sono necessari, anche se saranno contenuti proprio perché siamo il fulcro del turismo nel nostro territorio. Lo scorso anno avevamo aumentato soltanto la birra di 50 centesimi e di 20 centesimi il caffè». Dirimpetto a Le Mimose lo stabilimento Maty beach di Nicola Depau: «Qualche aumento ci sarà. Niente di eccezionale, ma con i rincari delle concessioni non possiamo evitarlo». Stessa aria a La Capannina: qui le concessioni sono quattro, due non ancora operative. Una in attività è di Claudia Comida, leader regionale Sindacato balneari: «Saranno aumenti non esponenziali, legati ai rincari generali. Ma di norma quasi tutto sarà uguale».

RIPRODUZIONE RISERVATA