Qualche pioggia in settimana ma non è ancora clima autunnale 

Più che un autunno è un tentativo, in questa Italia meteorologicamente spaccata in due. Nella quale, considerati i nubifragi che stanno flagellando il nord, siamo ancora una volta dalla parte giusta, malgrado (e purtroppo) non arrivi nuova linfa per i bacini idrici dell’Isola. «Li abbiamo rischiati, quei terribili nubifragi, anche dalle nostre parti», spiega il meteorologo cagliaritano Alessandro Gallo, «ma la situazione in continua evoluzione ha finito col deviare la perturbazione atlantica che ha avuto origine in Groenlandia». In poche parole, invece che prendersela con noi a partire da mercoledì prossimo, è andata a scatenarsi in Portogallo e Spagna: pericolo scampato quasi alla vigilia, considerato che i modelli matematici (su cui si basa la meteorologia) anche americani, fino a ieri mattina prevedevano un disastro di precipitazioni sulla Sardegna.

Giorno festivo instabile

La frase fatta dice che non ci sono più le mezze stagioni. Ebbene, nell’Isola siamo ai quarti: non è più veramente estate, ma non è nemmeno vero autunno, che già di per sé sarebbe una mezza stagione. Il meteorologo ex Aeronautica militare, e ora che è in pensione collabora con Meteonetwork, però ammonisce: «È una domenica con rovesci e temporali a macchia di leopardo, alternati alle schiarite, dunque instabile proprio come la giornata di ieri».

Previsioni a sette giorni

Considerato che le fondamenta dei previsori sono costituite dai modelli matematici, e che molto di rado sono tanto variabili anche a distanza di ore come in questo periodo, Gallo accetta di uscire dal linguaggio tecnico e racconta la settimana in arrivo: «Tempo capriccioso, il che non sarà tanto scientifico ma rende l’idea. Alla base della settimana c’è l’instabilità: la perturbazione atlantica che sta tentando di entrare nel Mediterraneo porta maltempo nel settentrione del Paese, mentre da noi ci saranno piogge ma non in quantità estrema come al nord».

Temperature alte

È un mezzo autunno, quindi il freddo continuerà a non frequentare la Sardegna. Temperature più alte delle medie stagionali, come ormai avviene da settimane, già da domani: «Di solito a fine ottobre le massime si aggirano sui 21 gradi, invece ne sono previsti 28», preannuncia Alessandro Gallo. È il risultato del tentativo della perturbazione, senza successo, di “sfondare” anche nel centro e sud Italia, e per questo il Paese è meteorologicamente spaccato in due: «Lo sprofondamento della perturbazione atlantica verso la penisola iberica», chiarisce meglio Gallo, «avrà l’effetto di richiamare aria calda dall’Africa: il risalire di quelle correnti porterà un aumento delle temperature nella giornata di domani». Per quanto riguarda i giorni da martedì in poi, aggiunge il previsore, «le temperature minime e massime saranno in oscillazione: avremo giornate abbastanza calde, ma non avremo quelle fredde».

Le precipitazioni

Anche le piogge, comunque previste, saranno intermittenti, alternate a schiarite. Accadrà tutti i giorni, talvolta per più volte al giorno. «In settimana ci saranno dunque giornate di pioggia, ma si riveleranno soltanto episodi brevi». Una fortuna che non si verificheranno i nubifragi che vediamo nel nord Italia: «La terra che non vede precipitazioni importanti da tempo», spiega il meteorologo cagliaritano, «è poco permeabile, quindi precipitazioni importanti potrebbero causare allagamenti, proprio in quanto il terreno non è in grado di drenare grandi quantitivi d’acqua. È quel che è accaduto a Carbonia la scorsa settimana: trenta millimetri di pioggia hanno causato allagamenti». È una delle tante facce di un clima piuttosto siccitoso.

Scacciato il maestrale

In realtà, l’autunno si sta mostrando volenteroso nel fare il proprio mestiere, il che comporta anche portare temperature più basse. Ma non vi riuscirà perché, aggiunge ancora Gallo, il maestrale fresco e secco farà più di un tentativo di soffiare sulla Sardegna. A vincere sarà invece lo scirocco caldo e umido all’inizio della settimana, a partire già da domani, che in seguito virerà a ponente. In entrambi i casi, i venti soffieranno con una certa intensità. E resta la speranza di poter dire, assai presto: «Non ci sono più i quarti di stagione».

