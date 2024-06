«Qual è la loro paura?  Non essere più in sé  e perdere l’autonomia» 

«Hanno paura del declino cognitivo e di finire per dover dipendere dagli altri. La paura di perdere l’autonomia e l’indipendenza». Francesca Garau, psicologa dell’invecchiamento ed esperta nella promozione del benessere nella terza età, cura gli incontri dello sportello d’ascolto Acli (dalle 10 alle 12, viale Marconi 4) che ripartirà il 25 giugno a Cagliari. «Gli anziani hanno un grande bisogno di essere ascoltati perché, a parte i problemi legati strettamente all’età, vivono i disagi comuni a tutti». Molti sono coloro che chiedono aiuto per elaborare un lutto. «Tante volte sono stati caregiver e hanno bisogno di ricominciare a uscire, di ritrovare i contatti persi, di fare attività». La paura del declino cognitivo è la più diffusa. «Dimentico il gas aperto, non ricordo più dove parcheggio la macchina, dicono. A ogni preoccupazione, spiego, va dato un peso. Facciamo uno screening iniziale poi, se è il caso, indirizziamo al centro territoriale per i disturbi cognitivi e le demenze». Diversi gli incontri organizzati, anche con l’associazione Blue Sardinia, «per insegnare esercizi specifici per la memoria e di stimolazione cognitiva. Ciò che li aiuta da subito è il confronto, il comprendere che non sono i soli ad affrontare quel disagio e quella sfida».

