Quadro elettrico in tilt, chiuso il convitto Ianas 

Il quadro elettrico in tilt ha chiuso il convitto di San Giovanni. Verosimile che sull’impianto, durante il temporale tra sabato e domenica, si sia abbattuto un fulmine che ha danneggiato il sistema di alimentazione elettrica dei locali che accolgono una sessantina di studenti provenienti da varie zone dell’Isola per frequentare i corsi proposti dallo Ianas. Da ieri la foresteria resterà temporaneamente chiusa, proprio per favorire l’intervento di ripristino dell’impianto. Fino a quando non è dato sapersi. La riapertura del caseggiato, che insiste alla periferia sud di Tortolì, all’altezza del chilometro 138 dell’Orientale, è rinviata a «data da destinarsi», come recita la circolare diffusa ieri mattina dal dirigente scolastico dello Ianas, Nanni Usai. Una volta che i tecnici specializzati risolveranno l’inconveniente, sarà premura della stessa direzione avvertire tempestivamente le famiglie dei 60 iscritti, che potranno riprendere possesso degli alloggi assegnati all’inizio dell’anno scolastico. Un servizio essenziale per andare incontro agli studenti fuori sede (tanti arrivano dal Nuorese), iscritti ai vari corsi offerti dall’Istituto di viale Santa Chiara, che possono affrontare il percorso di studi senza alcun disagio e abbattendo i costi. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA