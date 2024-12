Quadrifoglio, cambio al vertice: Mameli al posto di Solinas 

Cambio della guardia al vertice del Nucleo Operativo Quadrifoglio di Serramanna. Stefano Mameli, volontario dell’associazione, succede nella carica di presidente a Maurizio Solinas, consigliere comunale delegato dal sindaco Gabriele Littera ai compiti di protezione civile. «Si tratta di un avvicendamento programmato», spiega Solinas, militare dell’Esercito e presidente della prima ora della Quadrifoglio nata nel 2022 per operare nel campo della prevenzione e gestione delle emergenze. Solinas non lo dice apertamente ma le sue dimissioni avrebbero anche un’altra chiave di lettura: l’eliminazione di ambiguità e ipotesi di conflitto d’interesse nel rapporto tra il nucleo operativo Quadrifoglio e il Comune, vista la sua carica di consigliere. Una risposta indiretta a chi dai banchi dell’opposizione ha manifestato perplessità su un bando comunale per la concessione di contributi alle associazioni e compagnie barracellari per la prevenzione degli incendi, per il quale il consigliere di minoranza Carlo Pahler ha chiesto, con un’interrogazione, «l’annullamento in autotutela». Chiarisce Solinas: «Nessun contrasto coi barracelli, in situazioni normali abbiamo compiti differenti ma nelle emergenze operiamo fianco a fianco».

RIPRODUZIONE RISERVATA