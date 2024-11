Quadri viventi e ambiente, alunni in festa  

La scuola primaria di Flumini celebra oggi la Festa degli alberi, con una mattinata ricca di appuntamenti. L’iniziativa è promossa dal Comune e vedrà coinvolti tutti gli alunni che in questi giorni si sono prodigati per preparare striscioni, cartelloni, poesie, canzoni e pensieri.

E sempre oggi dalle 10, secondo appuntamento con il progetto della mostra vivente degli alunni delle classi quinte della scuola di via Vico. I bambini che vestiranno i panni delle più famose opere d’arte, si ritroveranno in piazza Sant’Elena e in piazza Santa Maria prima delle tappe finali il 4 e il 16 dicembre in piazza delle arance di fronte al Comune e in piazza Sacro Cuore sempre dalle 10. Un percorso cominciato già delle prime classi e giunto al termine quest’anno. Genitori, insegnanti, personale scolastico, tutti hanno lavorato per realizzare abiti, cavalletti, cornici. Ogni bambino spiegherà il quadro che rappresenta.

