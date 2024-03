Quadri elettrici vandalizzati, strade al buio 

La pioggia non c’entra. E non c’è neppure un guasto o malfunzionamento. Da giorni diverse strade del quartiere di San Michele sono al buio: lampioni spenti o parzialmente accesi. In piazza Medaglia miracolosa, per esempio. Ma anche in via Emilia, via San Michele. La colpa è dei vandali che distruggono i quadri elettrici. Le squadre di pronto intervento del Comune, ogni giorno, da diversi giorni, arrivano e ripristinano i collegamenti. Poi la sera e di nuovo tutto come prima: armadietti spaccati e fili stracciati.

Un atto vandalico ben preciso e reiterato (ma chi ha interesse?) che, tra le altre cose, causa un danno all’interruttore crepuscolare che si attiva automaticamente con il calare della luce. Invece da diversi notti non si accende più nulla, proprio perché la sera precedente qualcuno pensa bene di creare il blackout. I residenti si lamentano, il Comune ci mette una pezza ma evidentemente non basta.

Risultato: un danno ai residenti del quartiere costretti a vivere al buio ma in generale a tutta la città che provoca disagio, rabbia e costringe e a spendere risorse pubbliche. La paura, come sempre, è quella della sicurezza. Dove la presenza di strade e di piazze illuminate diventa un deterrente perscoraggiare i malintenzionati che, altrimenti, avrebbero maggiori possibilità di agire indisturbati. ( ma. mad. )

