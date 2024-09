“Quaderno sospeso” per aiutare a scuola chi è meno fortunato 

Contro il caro scuola a Serramanna arriva l’iniziativa del “quaderno sospeso”.L’idea nasce dalla Caritas Serramanna in collaborazione con la cartolibreria “La Sorgente” e ha come obiettivo quello di permettere ai bambini e ragazzi meno fortunati di avere gli strumenti al pari dei compagni di classe. Un progetto importante che punta alla solidarietà per persone e famiglie in difficoltà economica.Quaderni, materiale da disegno, materiale tecnico, penne, forbici, astucci, matite e tanto altro raccolto dalle volontarie della Caritas e distribuito alle famiglie più bisognose.

La scelta

«Soddisfare questo tipo di richieste - commenta Don Giuseppe Pes, presidente del Centro Caritas di Serramanna “Madre Teresa”- nell’ambito della scuola significa cercare di offrire anche agli alunni che appartengono alle famiglie disagiate la possibilità di non trovarsi poi in condizioni di inferiorità rispetto ai loro compagni che magari si possono permettere tutti gli strumenti, anche firmati, invece loro non hanno neanche la possibilità di usufruire del minimo indispensabile: questa è la ragione per cui abbiamo cercato di promuovere anche questa iniziativa che permette di attuare quello che è lo spirito della carità, “non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra”. Chi riceve non sa chi ha donato o lasciato il materiale, chi lo lascia evidentemente lo fa senza aspettarsi di essere ringraziato».

L’imprenditore

«È una bellissima iniziativa e siamo orgogliosi di dare il nostro supporto - commenta Enrico Gallus, titolare della cartolibreria La Sorgente - Non appena mi è stata fatta la proposta, ho accettato senza indugio. Per gli studenti rappresenta l’opportunità di avviarsi alla scuola senza uno svantaggio di partenza. È un gesto alla portata di tutti.Contribuiremo anche noi aggiungendo al materiale donato altro materiale per un valore del 20% che faremo scegliere alle volontarie della Caritas in base alle esigenze dei loro utenti, cercando di completare con la tipologia di articoli più carenti. Gia dai primi giorni abbiamo notato un grande coinvolgimento di diverse persone ed è motivo di grande soddifsfazione. Alcune persone indecise sull’acquisto di un determinato oggetto hanno preferito fare un buono e in seguito le volontarie della Caritas decidono e valutano l’acquisto in base alla richiesta».

La crisi

La situazione economica e l’inflazione hanno provocato un aumento delle richieste di aiuto e il centro d’ascolto Caritas di Serramanna ha dato l’input per il “quaderno sospeso”. «Abbiamo fatto la proposta a Enrico che si è mostrato subito disponibile alla collaborazione - commentano le volontarie - Abbiamo pensato alla realizzazione di una scatola da lasciare all’interno del negozio dove gli utenti possono lasciare il materiale da donare. Siamo riusciti ad accontentare tutti i bambini che vanno a scuola appartenenti alle famiglie che si rivolgono a noi. Ogni giorno raccogliamo il materiale donato, lo portiamo in sede e poi lo distribuiamo man mano che vengono i genitori a ritirare gli alimenti. Approssimativamente aiutiamo un centinaio di nuclei familiari, supportandoli anche con l’inizio della scuola. Tra il materiale più richiesto prevalgono i quaderni e le matite colorate, mentre i ragazzi delle superiori vengono appositamente, per esempio, per le matite specifiche richieste dagli insegnanti».

