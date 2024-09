Quaderni, astucci, zaini e grembiuli per gli alunni bisognosi 

È suonata da alcuni giorni la prima campanella nelle scuole di Cagliari (ieri il via ufficiale). Per aiutare tutti i bambini e i ragazzi ad affrontare in modo sereno e inclusivo l’anno scolastico, Cittadinanzattiva, insieme al coordinamento regionale Consigli d’istituto e altre associazioni di volontariato, organizza una raccolta solidale di materiale scolastico da destinare alle famiglie più bisognose. Astucci, quaderni, diari, penne, schedari, compassi ma anche grembiuli, calcolatrici: niente libri perché ogni scuola decide in autonomia i testi da adottare e non sarebbe quindi possibile una raccolta. L’iniziativa durerà per tutto il mese di settembre. «Chi vuole può donare in diversi modi», spiega Pino Aquila, portavoce del coordinamento Consigli d’Istituto, ««il 14 e il 21 settembre può acquistare e donare al centro commerciale la Plaia dove ci sarà in queste giornate un punto di raccolta, mentre oggi, venerdì 13 settembre, potrà farlo al Superpan di Assemini. Giovedì 19, invece, il punto di raccolta sarà a Monserrato, davanti all’istituto comprensivo», aggiunge. «La sede di Cittadinanzattiva Cagliari, in via Ariosto, sarà poi sempre a disposizione per chi intende dare una mano e portare il materiale scolastico acquistato da donare», dice ancora Aquila.

In ogni punto di raccolta, i cittadini incontreranno i volontari di Cittadinanzattiva Cagliari e potranno consegnare i doni scolastici. Nelle settimane successive, con l’aiuto dell’associazione Amici di Fra Lorenzo e di altre realtà del territorio che si occupano di assistenza alle persone e famiglie bisognose, i volontari distribuiranno tutto il materiale scolastico raccolto.

