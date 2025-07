Quaddazzonis, stop ai lavori fino a settembre 

Il caos all’altezza della galleria di Quaddazzonis, tra Cardedu e Tertenia, ha acceso il bollino rosso sull’Orientale. Nel corso dell’ultimo periodo, in più di una circostanza il cantiere è rimasto sguarnito di tecnici. In più il semaforo è pure andato in tilt, suscitando proteste degli utenti della strada e costringendo a presidi straordinari la stradale Tuttavia, al momento, l’intervento è stato sospeso per favorire la regolare viabilità, soprattutto in questo periodo di intenso traffico. È il dipartimento regionale dell’Anas a chiarire le situazioni di disagio che si sono create nei giorni scorsi: «A causa di un malfunzionamento provvisorio del semaforo installato all’imbocco del tunnel, la settimana scorsa si sono registrati rallentamenti di carattere temporaneo. Il guasto è stato prontamente risolto e la situazione della viabilità e poi tornata alla normalità. Occorre precisare che la data del 30 giugno fa riferimento alla scadenza della precedente ordinanza e non si riferisce alla durata dei lavori la cui conclusione è prevista, come da cronoprogramma, in autunno. Al momento, in galleria, il senso unico è stato rimosso per limitare i disagi durante il periodo di maggior flusso di traffico. Gli interventi di manutenzione sugli impianti del tunnel, del valore di un milione di euro, riprenderanno a partire dal 4 settembre». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA