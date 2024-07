Quadarella, sfuma il podio dei 1500: quarta 

parigi. Non è stata una giornata felice quella di ieri alla “Defense Arena” per il nuoto azzurro. La delusione più grande è il quarto posto nei 1500 sl femminili di Simona Quadarella. Katie Ledecky resta di un altro pianeta ma la romana finisce alle spalle anche della francese Anastasiia Kirpichnikova e della tedesca Isabel Gose. «È una delusione enorme, ho lottato fino alla fine, ero stanchissima le gambe che mi scoppiavano», l’amaro commento della campionessa mondiale in carica di 1500 e 800 stile

Male anche Alberto Razzetti, ultimo nella finale dei 200 farfalla, in cui la Francia impazzisce per Leon Marchand, capace di vincere (un’ora dopo!) anche i 200 rana: un marziano. Come lui solo il cinese Pan Zhanle, oro e record mondiale (46”40) nei 100 sl.

Prima del settimo posto di Francesca Fangio nella semifinale dei 200 rana (14° totale), c’è l’altra delusione: Thomas Ceccon resta fuori dalla finale dei 200 dorso per 7 centesimi, quarto nella propria semifinale e nono tempo in totale, nonostante sia andato a 1 decimo dal proprio record italiano.

