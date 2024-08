Quadarella quarta negli 800 

PARIGI. Ancora un quarto posto. Si ferma ai piedi del podio l'Olimpiade di Simona Quadarella, nell'ultima gara di giornata con ambizioni azzurre. Sugli 800 la romana ha ripetuto il piazzamento dei 1.500, in una gara che doveva essere ed è stata il regno di Katie Ledecky. L'americana ha condotto dal tuffo al tocco della piastra la gara che la consacra campionessa assoluta del nuoto: nono oro olimpico, eguagliato il record femminile di Larissa Latinina, ginnasta sovietica. A poco è servito a Quadarella, le cui quotazioni erano esattamente a cavallo tra un podio e una medaglia di cartone, aver nuotato fino al primato italiano, di 8'14''55: la romana è stata terza solo per una cinquantina di metri, mentre davanti Ledecky e Tittmus facevano gara a sé. Il nuoto azzurro ora aspetta l'altro maratoneta della vasca. Gregorio Paltrinieri che si è qualificato per la finale dei 1500 chiudendo 14'42"56, preceduto solamente dall'irlandese Daniel Wiffen, oro negli 800. Delusione per 4x100 mista maschile, rimasta fuori dalla finale.

