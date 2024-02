Quadarella per il bis La 4x200 ai Giochi 

Il pass per i Giochi l'ha strappato anche la staffetta 4x200 stile libero maschile, che poi nella finale ha chiuso al quinto posto, mentre Simona Quadarella ha ottenuto l'accesso alla gara per le medaglie degli 800 stile libero, e punta al bis d'oro dopo il successo ottenuto nei 1500.

Simona Quadarella è carica in vista della finale degli 800 sl, cui si è qualificata con il secondo tempo assoluto. Tre giorni dopo il titolo mondiale dei 1500, cercherà un bis che sarebbe storico per l'Italnuoto e per prendersi un altro pass olimpico. «Sono andata al risparmio ma la finale sarà più competitiva ed anche più divertente. Sono tutte avversarie molto valide», le parole della romana. «La vittoria di martedì mi ha alleggerito in generale, mi sentivo molto più tranquilla».

La staffetta 4x200sl ha raggiunto l'importante traguardo del pass olimpico con il quartetto Alessandro Ragaini, Stefano Di Cola, Marco De Tullio e Filippo Megli, qualificandosi per la finale con il terzo tempo assoluto, ma nella gara per le medaglie non è riuscita a salire sul podio. L'oro è stato vinto dalla Cina, in 7.01.84, davanti alla Corea del Sud e agli Stati Uniti, con l'Italia che ha chiuso quinta, stessa posizione raggiunta a Fukuoka, in 7.07.00 schierando Matteo Ciampi al posto di De Tullio. La finale è stata mancata per un soffio da Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri, nono e decimo nelle semifinali dei 50 stile libero.

