Quadarella, oro nei 1500 e pass per le Olimpiadi 

Doha. Missione compiuta per Simona Quadarella, che ai Mondiali di nuoto di Doha non delude sui 1500 stile conquistando la medaglia d’oro e il pass per Parigi 2024. Nella finale l’azzurra ha preceduto la cinese Bingjie Li, medaglia d’argento, e la tedesca Isabel Gose, medaglia di bronzo.

«Sono proprio contenta, volevo vincere. Sapevo che la medaglia era alla mia portata ma non pensavo di fare 15’46’’ e per questo sono ancora più contenta», il commento della nuotatrice dopo lo splendido risultato: «Mi volevo prendere questo oro, ci ho messo qualcosa in più. A chi dedico la medaglia? A me stessa. Ultimamente facevo tanta fatica, ho pensato più volte se fosse giusto venire a Doha poi ho deciso di farlo e di mettermi alla prova».Ottima prova anche per la nazionale maschile di pallanuoto, che ha battuto la Grecia 11-10 e si è qualificata per le semifinale dove domani affronterà i campioni europei in carica della Spagna. Decisivo il gol di Di Fulvio a 42’’ dal termine di una partita che ha visto gli azzurri inseguire e ribaltare il risultato. Soddisfatto il ct Sandro Campagna: «È il percorso che volevo fare, con partite dure. La squadra mi ha emozionato, non abbiamo mollato un centimetro. Non eravamo brillanti, la Grecia era più fresca. Arrivavamo sempre in ritardo, poi siamo cresciuti e i ragazzi sono stati fantastici».

Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri sono in finale negli 800 stile libero, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 rana. Alberto Razzetti e Federico Burdisso passano alla semifinale nei 200 farfalla.

